Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под завалами в Бейруте нашли тела восьми погибших 

Газета.Ru 1 час назад
В столице Ливана российские спасатели извлекли из-под завалов тела восьми погибших в результате крупной техногенной катастрофы, сообщает Общественное телевидение России.
Сотням ливанцев россияне оказали медицинскую помощь, в том числе 29 детям, уточнили в МЧС.
Серия мощных взрывов произошла в Бейруте утром 4 августа, погибли более ста человек, свыше 6000 получили травмы, 300 тысяч остались без крова. В эпицентре образовалась воронка глубиной более 4,5 метров, отголоски ощутили даже на Кипре.
Четвертого августа в порту Бейрута взорвались почти 3000 тонн аммиачной селитры. Опасное вещество хранилось на складе шесть лет и, по неизвестным причинам, не было утилизировано.
Газета.Ru: последние новости
МИД: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Словакии МИД: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Словакии В МИД Франции заявили, что без проведения реформ Ливан ждет политический крах В МИД Франции заявили, что без проведения реформ Ливан ждет политический крах Поля и болота Подмосковья проверили на нелегальную охоту Поля и болота Подмосковья проверили на нелегальную охоту
Другое , МЧС , Общественное телевидение России , Бейрут , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение