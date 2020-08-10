Под завалами в Бейруте нашли тела восьми погибших 

В столице Ливана российские спасатели извлекли из-под завалов тела восьми погибших в результате крупной техногенной катастрофы, сообщает Общественное телевидение России.

Сотням ливанцев россияне оказали медицинскую помощь, в том числе 29 детям, уточнили в МЧС

Серия мощных взрывов произошла в Бейруте утром 4 августа, погибли более ста человек, свыше 6000 получили травмы, 300 тысяч остались без крова. В эпицентре образовалась воронка глубиной более 4,5 метров, отголоски ощутили даже на Кипре.

Четвертого августа в порту Бейрута взорвались почти 3000 тонн аммиачной селитры. Опасное вещество хранилось на складе шесть лет и, по неизвестным причинам, не было утилизировано.