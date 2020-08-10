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В МИД Словакии прокомментировали высылку российских дипломатов 

RT на русском и ещё 39 51 минуту назад
МИД Словакии прокомментировал высылку дипломатов РФ
Фото: © Flickr
Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага в беседе с ТАСС заявил, что несколько российских дипломатов должны покинуть страну в течение текущей недели.
По словам представителя МИД, словацкие спецслужбы «установили, что деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции», пишет агентство.
Ранее словацкая газета Denník N сообщила, что власти Словакии высылают несколько российских дипломатов.
Посольство России в Братиславе не комментирует эту информацию.
Как заявили в Министерстве иностранных дел России, ведомство зеркально ответит на возможную высылку российских дипломатов.
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Другое , МИД , ИТАР-ТАСС , Словакия
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