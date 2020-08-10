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Роспотребнадзор рассказал о снижении темпа прироста больных COVID-19 в 50 раз 

Lenta.ru и ещё 31 10 августа 2020
Роспотребнадзор рассказал о снижении темпа прироста больных COVID-19 в 50 раз
Фото: Lenta.ru
Темп прироста числа больных COVID-19 в России снизился почти в 50 раз. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 10 августа.
По ее словам, на сегодняшний день «ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6 процента, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз».
Кроме того, Попова добавила, что за последний месяц наблюдается устойчивое снижение заболеваемости пневмонией в стране. Она отметила, что этот тренд «обрел признаки устойчивой тенденции».
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Другое , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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