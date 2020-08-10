Преобразившаяся Пелагея уехала в Крым после тяжелого развода с Телегиным 

В последнее время поклонники пристально следят за жизнью популярной певицы Пелагеи, которая недавно пережила тяжелый развод с хоккеистом Иваном Телегиным . Фанаты заметили, что артистка похорошела после расставания со спортсменом. Пелагея долгое время переживала после развода, но несколько дней назад публично заявила, что решила вернуться к нормальной жизни. А перед тем, как начать жизнь «с чистого листа», она изменила внешний облик — выбрала новую прическу.

В понедельник, 10 августа, Пелагея порадовала поклонников очередной серией свежих фотографий в своем Instagram. Артистка позирует на фоне моря в Крыму. На ней шикарное черное платье в пол с открытыми плечами и модным принтами в виде красных «поцелуев».

"Мотиватор Поля. Пусть все проблемы идут лесом. А она — в Крым, в составе жюри Высшей лиги КВН. Спасибо за фото Яне Зверевой", — написала Пелагея в комментариях под своими снимками.

Поклонники засыпали знаменитость комплиментами. Многие из них обратили внимание на блеск в глазах певицы, а также на ее широкую улыбку. Фанаты пожелали Пелагее запомнить это состояние счастья и оставаться такой всегда.