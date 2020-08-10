Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преобразившаяся Пелагея уехала в Крым после тяжелого развода с Телегиным 

Слово и Дело и ещё 2 10 августа 2020
Преобразившаяся Пелагея уехала в Крым после тяжелого развода с Телегиным
Фото: Слово и Дело
В последнее время поклонники пристально следят за жизнью популярной певицы Пелагеи, которая недавно пережила тяжелый развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Фанаты заметили, что артистка похорошела после расставания со спортсменом. Пелагея долгое время переживала после развода, но несколько дней назад публично заявила, что решила вернуться к нормальной жизни. А перед тем, как начать жизнь «с чистого листа», она изменила внешний облик — выбрала новую прическу.
В понедельник, 10 августа, Пелагея порадовала поклонников очередной серией свежих фотографий в своем Instagram. Артистка позирует на фоне моря в Крыму. На ней шикарное черное платье в пол с открытыми плечами и модным принтами в виде красных «поцелуев».
"Мотиватор Поля. Пусть все проблемы идут лесом. А она — в Крым, в составе жюри Высшей лиги КВН. Спасибо за фото Яне Зверевой", — написала Пелагея в комментариях под своими снимками.
Поклонники засыпали знаменитость комплиментами. Многие из них обратили внимание на блеск в глазах певицы, а также на ее широкую улыбку. Фанаты пожелали Пелагее запомнить это состояние счастья и оставаться такой всегда.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Слово и Дело: последние новости
Росздравнадзор отверг позицию АОКИ по регистрации вакцины от COVID-19 Росздравнадзор отверг позицию АОКИ по регистрации вакцины от COVID-19 Названа дата самого грандиозного звездопада года Названа дата самого грандиозного звездопада года Рудову заподозрили в беременности после видео с округлившимся животом Рудову заподозрили в беременности после видео с округлившимся животом
Комментарии
Другое , Иван Телегин , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение