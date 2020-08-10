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ЦИК Белоруссии назвала время оглашения информации по итогам выборов 

Газета.Ru 1 час назад
ЦИК Белоруссии назвала время оглашения итогов выборов
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия Белоруссии назвала время оглашения актуальной информации по итогам прошедших в стране президентских выборов. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 24".
В ЦИК отметили, что вся информация будет озвучена на пресс-конференции, которая пройдет в 09.00 по мск.

"Актуальными данными и как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделится на пресс-конференции уже в девять утра", — уточнил телеканал.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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Другое , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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