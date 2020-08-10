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Протестующим в Минске разорвало части тела светошумовыми гранатами, которые применяют силовики для разгона акций.

Как сообщает Telegram-канал «NEXTA», на пересечении улиц Червякова и Машерова ОМОН «бросал в людей светошумовые гранаты». Одному из протестующих разорвало грудную клетку. Всех пострадавших увозят машины скорой помощи.

Еще одному протестующему от взрыва светошумовой гранаты разорвало стопу, передает Readovka в Telegram-канале. На фото, опубликованном в канале, видно, как молодому человеку с поврежденной стопой накладывают жгут.