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У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки 

РИА Новости и ещё 39 4 часа назад
У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки
Фото: РИА Новости
БЕЙРУТ, 10 авг — РИА Новости. Демонстранты в центре Бейрута вновь начали забрасывать камнями и петардами полицию у здания парламента, правоохранители отвечают слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости.
Антиправительственные демонстрации продолжаются в ливанской столице третьи сутки.
В ближайшие минуты ожидается обращение премьер-министра Хассана Дияба. Ранее министр здравоохранения Хамед Хасан после заседания кабмина заявил журналистам что правительство уходит в отставку в полном составе.
Накануне несколько министров подали в отставку. Глава МИД оставил свое место еще до взрыва, объяснив свое решение отсутствием общей позиции в национальных интересах Ливана.
Дияб возглавил кабинет министров Ливана в январе 2020 года. В апреле его правительство заявило о принятой антикризисной программе. Была поставлена цель принять целый ряд экстренных мер по поддержанию экономики. Несколько месяцев велись переговоры с МВФ в надежде получить международную финансовую помощь, однако к существенным результатам стороны так и не пришли.
Тысячи людей вышли в субботу на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Позже армии удалось вытеснить протестующих из правительственных комплексов. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя. Сообщалось, что в результате столкновений пострадали более 700 человек.
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Комментарии
Другое , МИД , Международный валютный фонд , МВД , РИА Новости , Бейрут
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