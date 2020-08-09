Ростер Granblue Fantasy Versus пополнят 6 персонажей

Издательство Cygames и разработчики из Arc System Works во время прямого эфира поделились планом развития файтинга Granblue Fantasy Versus до лета 2021 года.
9 августа
эпизоды 41-45 для основного квеста;
новые битвы с боссами.
Второй сезон
24 сентября
изменения баланс для всех персонажей;
сброс Versus Rank;
улучшения функциональности для онлайн-лобби и онлайн-матчей;
новый персонаж — Белиал;
старт продаж второго сезонного пропуска.
конец октября
новый персонаж — Калиостро.
конец декабря
новый персонаж;
новые внутриигровые события;
скины для оружия некоторых персонажей.
начало 2021 года
новый персонаж;
эпизоды 46-50 для основного квеста;
скины для оружия некоторых персонажей.
весна 2021 года
новый персонаж;
новая арена;
скины для оружия некоторых персонажей.
начало лета 2021 года
новый персонаж;
скины для оружия некоторых персонажей.
Кроме того, с 17 по 22 августа в игре пройдёт событие Boss Battle Time Attack, а с 4 по 6 сентября — событие GBVS: Blitz.
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