Ростер Granblue Fantasy Versus пополнят 6 персонажей

Издательство Cygames и разработчики из Arc System Works во время прямого эфира поделились планом развития файтинга Granblue Fantasy Versus до лета 2021 года.

9 августа

эпизоды 41-45 для основного квеста;

новые битвы с боссами.

Второй сезон

24 сентября

изменения баланс для всех персонажей;

сброс Versus Rank;

улучшения функциональности для онлайн-лобби и онлайн-матчей;

новый персонаж — Белиал;

старт продаж второго сезонного пропуска.

конец октября

новый персонаж — Калиостро.

конец декабря

новый персонаж;

новые внутриигровые события;

скины для оружия некоторых персонажей.

начало 2021 года

новый персонаж;

эпизоды 46-50 для основного квеста;

скины для оружия некоторых персонажей.

весна 2021 года

новый персонаж;

новая арена;

скины для оружия некоторых персонажей.

начало лета 2021 года

новый персонаж;

скины для оружия некоторых персонажей.

Кроме того, с 17 по 22 августа в игре пройдёт событие Boss Battle Time Attack, а с 4 по 6 сентября — событие GBVS: Blitz.

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