Онищенко оценил угрозу нового «смертельного вируса» из Китая 

— Частая икота может быть одним из симптомов коронавируса, предполагают американские медики. К такому выводу они пришли после обследования 62-летнего пациента из Чикаго , у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, однако мужчина на протяжении четырех дней страдал икотой. Позже его тесты показали положительный результат на коронавирус.

— Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен — он затронет даже тех, кто до этого избегал социальных контактов, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян. «Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее.

Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего „бункера“ и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — считает директор института.

— В Абхазии выявили первого зараженного коронавирусом среди отдыхающих, сообщили в оперативном штабе. Сейчас пациента уже вывезли в Россию для лечения. Всего в Абхазии за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 14 человек.

— В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS (острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом), который передается через клещей, пишет Global Times. По последним данным, заразились уже 60 человек, умерли семь. Среди симптомов врачи указывают кашель, высокую температуру, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Между тем бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом россиянам не грозит. «Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — объяснил парламентарий RT.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории РФ не зафиксировано случаев SFTS.

— В Египте власти приняли решение запретить перемещение иностранных туристов по стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Запрет касается экскурсий и других поездок по суше, морю или воздуху за пределы туристических провинций