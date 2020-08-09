Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онищенко оценил угрозу нового «смертельного вируса» из Китая 

Газета.Ru 47 минут назад
— Частая икота может быть одним из симптомов коронавируса, предполагают американские медики. К такому выводу они пришли после обследования 62-летнего пациента из Чикаго, у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, однако мужчина на протяжении четырех дней страдал икотой. Позже его тесты показали положительный результат на коронавирус.
— Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен — он затронет даже тех, кто до этого избегал социальных контактов, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян. «Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее.
Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего „бункера“ и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — считает директор института.
— Облегчить состояние больного коронавирусом могут только антитела. Их вводят только внутривенно, остальное — как мертвому припарки, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
— В Абхазии выявили первого зараженного коронавирусом среди отдыхающих, сообщили в оперативном штабе. Сейчас пациента уже вывезли в Россию для лечения. Всего в Абхазии за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 14 человек.
— В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS (острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом), который передается через клещей, пишет Global Times. По последним данным, заразились уже 60 человек, умерли семь. Среди симптомов врачи указывают кашель, высокую температуру, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.
Между тем бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом россиянам не грозит. «Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — объяснил парламентарий RT.
Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории РФ не зафиксировано случаев SFTS.
— В Египте власти приняли решение запретить перемещение иностранных туристов по стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Запрет касается экскурсий и других поездок по суше, морю или воздуху за пределы туристических провинций
Газета.Ru: последние новости
Муцениеце сообщила, что ее исключили из спектакля с Прилучным Муцениеце сообщила, что ее исключили из спектакля с Прилучным Орбакайте продолжит заменять Хаматову в спектакле "Современника" Орбакайте продолжит заменять Хаматову в спектакле "Современника" СМИ: экс-король Испании Хуан Карлос переехал в Доминиканскую Республику СМИ: экс-король Испании Хуан Карлос переехал в Доминиканскую Республику
Комментарии
Другое , Александр Гинцбург , Геннадий Онищенко , Курчатовский институт , Госдума , Роспотребнадзор , Китай , Чикаго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Миллионы американцев заболели COVID-19
00:57
Миллионы американцев заболели COVID-19
В мире США
Выборы в Белоруссии: возникла первая проблема
04:34
Выборы в Белоруссии: возникла первая проблема
В мире
Асмус назвала необычную причину развода с Харламовым
01:32
Асмус назвала необычную причину развода с Харламовым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение