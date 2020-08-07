Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певица Глюкоза назвала Крым украинским 

Lenta.ru 1 час назад
Певица Глюкоза назвала Крым украинским
Фото: Lenta.ru
Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, назвала Крым украинским. Видео ее разговора с украинскими пограничниками было опубликовано на YouTube.
Певица приехала из Минска в аэропорт «Борисполь», где ей отказали во въезде на территорию страны. В ходе беседы артистке задали вопрос: «Как вы относитесь к оккупации Крыма?» Она ответила, что не имеет к этому никакого отношения, однако для нее возможность посещения Украины намного важнее политики. Позднее она назвала полуостров украинским.
В ролике также можно увидеть, как артистке выдают документ, в котором говорится, что в ближайшие три года ей запрещено посещать страну. «Опять?» — отреагировала Ионова.
О том, что певице запретили приезжать на Украину, стало известно ранее в пятницу, 7 августа. Глюкоза объяснила желание посетить Украину личными целями. В итоге артистка уехала обратно в Белоруссию.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Последние новости
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия Путин позвонил Лукашенко накануне выборов Путин позвонил Лукашенко накануне выборов
Другое , Наталья Ионова , Минск , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение