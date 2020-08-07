Певица Глюкоза назвала Крым украинским 

Российская исполнительница Наталья Ионова , выступающая под псевдонимом Глюкоза, назвала Крым украинским. Видео ее разговора с украинскими пограничниками было опубликовано на YouTube.

Певица приехала из Минска в аэропорт «Борисполь», где ей отказали во въезде на территорию страны. В ходе беседы артистке задали вопрос: «Как вы относитесь к оккупации Крыма?» Она ответила, что не имеет к этому никакого отношения, однако для нее возможность посещения Украины намного важнее политики. Позднее она назвала полуостров украинским.

В ролике также можно увидеть, как артистке выдают документ, в котором говорится, что в ближайшие три года ей запрещено посещать страну. «Опять?» — отреагировала Ионова.

О том, что певице запретили приезжать на Украину, стало известно ранее в пятницу, 7 августа. Глюкоза объяснила желание посетить Украину личными целями. В итоге артистка уехала обратно в Белоруссию.