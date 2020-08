Антикитайский план Помпео: Россия стремится к Internjet-у, Америка к Internot-у (Der Spiegel, Германия) 

Первая часть слова «интернет» для госсекретаря США Майка Помпео, видимо, является менее значительной. Его представления о «чистой сети», ставшие достоянием общественности на этой неделе, в целом, таковы: если часть «интер-» (то есть «международная») подразумевает, в частности, приложения, облачные хранилища и мобильные телефоны из Китая, то для США это будет слишком опасно, так что будет достаточно части «-нет» — «сеть».

Объявление Помпео имеет название: «Расширение чистой сети для безопасности американских активов» (Expansion of the Clean Network to Safeguard America's Assets). И лучшим моментом этого объяснения является то, что там не написано, кто, когда и как будет реализовывать эти идеи. А может быть, все это так и останется на словах.

Но даже если это объявление Помпео так и останется пустой бумажкой, сам факт того, что глава американского внешнеполитического ведомства утверждает, что китайскую технику нельзя назвать «чистой» (иначе говоря, она «грязная»), то это является не чем иным, как проявлением расизма. Недалеко ушли и слова Помпео о том, что китайские приложения «распространяют вирусы», что даже с чисто технической точки зрения, является глупостью.

Опасное направление

Но еще важнее, чем отдельные детали, является само по себе направление, в котором предлагает двигаться Помпео. Есть еще кто-то, кто помнит такое слово: Schlandnet (появившееся несколько лет назад в Германии ироничное обозначение интернет-переписки между двумя немецкими адресами, которая не выходила бы за пределы немецкого интернет-сегмента — прим. пер.)? В 2014 года речь при этом шла о замкнутом «немецком интернете» и мерах по его защите от американских и других иностранных спецслужб. К счастью, эта идея быстро ушла в небытие, потому что всем очень скоро стало понятно, что она бессмысленна, по своей сути, и технически нереализуема.

Впрочем, другие страны активно работают над подобными проектами. Так, Россия и Китай уже много лет стремятся к «балканизации интернета» — «отстыковке» национальных интернет-сегментов от «Всемирной паутины» техническими средствами. Главным противником этой идеи много лет были США, утверждавшие, что свободный интернет способствует налаживанию социальных и экономических контактов и, соответственно, укреплению демократии и повышению благосостояния людей.

Но если теперь самая могущественная страна мира считает нужным таким вот образом отгородиться от глобального интернета, то другие страны могут счесть это окончательным подтверждением правильности своих многолетних устремлений — и будут оправдывать свои действия перед собственным населением.

Таким образом, сигнал, который, по замыслу Помпео, должен говорить о собственной силе, будет как раз обратным. Россия будет стремиться к Internjet-у по образу и подобию американского Internot-а? Это разрушительное представление для будущего Сети, которая вообще-то изначально задумывалась именно как «Всемирная паутина».