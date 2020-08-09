В Японии пройдет церемония памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки 

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки , пройдут в воскресенье в Японии

Главная церемония в Парке мира Нагасаки начнется с минуты молчания в 11:02 по местному времени (05:02 мск) — именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы «Толстяк», сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29). На ней свои обращения зачитают мэр города Томихиса Тауэ и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

В этом году из-за пандемии масштаб памятных мероприятий пришлось сократить, а часть программы и вовсе отменили. Тем не менее на церемонию в Нагасаки пригласили ряд иностранных дипломатов, в том числе из России . К 75-й годовщине власти города изменили цветочное панно перед статуей в память о жертвах трагедии. Раньше там был изображен бумажный журавлик, ставший символом мира благодаря истории девочки Садако Сасаки , которая умерла от лейкемии спустя 10 лет после бомбардировки Хиросимы. Теперь на этом месте из цветов выложен белый голубь в полете.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под управлением майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевую бомбу под названием «Толстяк» в итоге сбросили. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы «Малыш», использованной в Хиросиме 6 августа, но неточное прицеливание и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибло 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки осуществили Вооруженные силы США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью».