В Таиланд вернулись вымирающие тигры 

Впервые за четыре года в западной части Таиланда заметили тигров, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает Lonely Planet.

Департамент дикой природы Таиланда и Организация по сохранению диких кошек объявили, что их фотоловушки запечатлели индокитайских тигров.

В прошлом веке популяция этого вида насчитывала около ста тысяч особей, сейчас их всего 3900. А в районе, где их обнаружили, их так мало, что специалистам еще предстоит выяснить точное число. Появление тигров говорит о том, что экосистема восстанавливается — это хорошо для всех представителей дикой природы.

Эксперты надеются, что популяция тигров в Таиланде восстановится.

Индокитайский тигр меньше, чем бенгальский или амурский. Обитают в Камбодже, Лаосе, Малайзии и Вьетнаме.