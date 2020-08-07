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В Таиланд вернулись вымирающие тигры 

РИА Новости 1 час назад
В Таиланд вернулись вымирающие тигры
Фото: РИА Новости
Впервые за четыре года в западной части Таиланда заметили тигров, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает Lonely Planet.
Департамент дикой природы Таиланда и Организация по сохранению диких кошек объявили, что их фотоловушки запечатлели индокитайских тигров.
В прошлом веке популяция этого вида насчитывала около ста тысяч особей, сейчас их всего 3900. А в районе, где их обнаружили, их так мало, что специалистам еще предстоит выяснить точное число. Появление тигров говорит о том, что экосистема восстанавливается — это хорошо для всех представителей дикой природы.
Эксперты надеются, что популяция тигров в Таиланде восстановится.
Индокитайский тигр меньше, чем бенгальский или амурский. Обитают в Камбодже, Лаосе, Малайзии и Вьетнаме.
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Другое , Таиланд
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