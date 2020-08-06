7 августа в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответный матч сыграют «Ювентус» и «Лион». В первой игре, еще до пандемии, французы выиграли на своем поле со счетом 1:0. Теперь они постараются удержать преимущество, а итальянцы сделают все, чтобы отыграться. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Ювентус» — «Лион»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 7 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

7 августа в Турине пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом ответной встречи итальянский клуб. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в основное время можно с коэффициентом 1.45, что соответствует 68% вероятности. Успех гостей аналитики оценили коэффициентом 7.50 (12%), а ничья в основное время идёт за 4.70 (20%).

Сделать ставку на то, что «Ювентус» победит по сумме двух матчей, можно с коэффициентом 1.70 (55% вероятности). Поставить на проход «Лиона» в четвертьфинал можно за 2.15 (45%).

Эксперты склоняются к тому, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.77, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.05. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Ювентус» — «Лион»: какие делать ставки на матч Лиги чемпионов 7 августа

Лига чемпионов вернется вторыми матчами 1/8 финала. «Ювентус» и «Лион» сыграют свой матч в Турине. Первый матч этого противостояния состоялся еще до пандемии и приостановки турнира. «Лион» на своем поле победил с минимальным счетом. Единственный гол забил Люка Тузар.

«Ювентус» с тех пор успел выиграть чемпионат Италии. Хотя сделано это было скорее вопреки. Туринцы не блистали игрой, растеряли кучу очков, но соперники были еще хуже. Да и Криштиану Роналду не смог стать лучшим бомбардиром чемпионата, уступив Чиро Иммобиле.

«Лион» от пандемии пострадал куда больше, ведь Лигу 1 решили не доигрывать. 4 месяца команда провела совсем без игр. Единственный официальный матч, который сыграли подопечные Руди Гарсии , — финал Кубка лиги против «ПСЖ». И, надо сказать, «ткачи» выглядели очень неплохо на протяжении всех 120 минут встречи. В серии пенальти не повезло, но оптимизма у болельщиков прибавилось.

Скорее всего, развязка произойдет во втором тайме. В первом игровом отрезке «Ювентус» вряд ли будет атаковать с шашками наголо, а «Лион» априори не будет рисковать. Во втором тайме кому-то так или иначе придется рисковать. Букмекерская компания «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 2.00

Стоит рассмотреть ставку на сухую победу «Ювентуса». Даже если встреча завершится со счетом 1:0, ставка сыграет, хоть впереди и будет овертайм. Правило выездных голов заставит итальянцев строго сыграть в обороне. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.35. При ставке в 1000 рублей в случае успеха вы получите 2350 рублей.