Россияне отреагировали на отказ Украины от газа

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Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Стоит ли России пойти на условия "Нафтогаза" для возобновления продажи газа?».

76% опрошенных отреагировали на данный вопрос весьма остро.

«Еще чего?! Пусть Украина сотрудничает с другими странами», — прокомментировали участники.

17% проголосовавших считают, что РФ стоит пойти на условия украинской компании.

«Россия в любом случае останется в плюсе», — ответили они.

7% россиян затруднились ответить на заданный им вопрос.

В опросе приняли участие 5272 человека.

Украинская газовая компания «Нафтогаз» отказывается покупать газ у России, пока «Газпром» не предложит конкурентоспособные условия. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев , передает Reuters.

Как напомнил председатель правления «Нафтагаза» Андрей Коболев, Украина провела реформу газового рынка. Власти решили отказаться от госрегулирования стоимости для промышленных потребителей. В результате любой трейдер получил возможность закупать российский газ, но только на выгодных условиях.