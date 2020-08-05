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Россияне отреагировали на отказ Украины от российского газа 

Лера Букина 22 минуты назад
Россияне отреагировали на отказ Украины от газа
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Стоит ли России пойти на условия "Нафтогаза" для возобновления продажи газа?».
76% опрошенных отреагировали на данный вопрос весьма остро.

«Еще чего?! Пусть Украина сотрудничает с другими странами», — прокомментировали участники.

17% проголосовавших считают, что РФ стоит пойти на условия украинской компании.

«Россия в любом случае останется в плюсе», — ответили они.

7% россиян затруднились ответить на заданный им вопрос.
В опросе приняли участие 5272 человека.
Украинская газовая компания «Нафтогаз» отказывается покупать газ у России, пока «Газпром» не предложит конкурентоспособные условия. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает Reuters.
Как напомнил председатель правления «Нафтагаза» Андрей Коболев, Украина провела реформу газового рынка. Власти решили отказаться от госрегулирования стоимости для промышленных потребителей. В результате любой трейдер получил возможность закупать российский газ, но только на выгодных условиях.
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Комментарии 11
Другое , Андрей Коболев , Нафтогаз , Газпром , Reuters
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