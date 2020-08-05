Станислав Садальский назвал день, когда «умер» театр «Современник» 

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что лично для него театр «Современник» в его прежнем виде «умер» сразу после смерти художественного руководителя Галины Волчек . Она, напомним, ушла из жизни 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет. Как считает Садальский, сегодня в «Современнике» нет такого лидера, как Волчек. Отсюда проблемы и ссоры между артистами в культурном учреждении.

«Театр, как человек — рождается, живет и умирает. Прежний «Современник» же умер с уходом Галины Борисовны. Я не знаю, каким будет новый театр — возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже».