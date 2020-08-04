В ожидании бури: прогноз погоды для Москвы 

Синоптики рассказали о погоде на сегодня, 4 августа, в Москве и центре России

Во вторник, 4 августа, в Москве прогнозируется +24…+26 градусов, по области — до +21…+26 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. Что касается дождей, то в Москве в первой половине недели существенные осадки маловероятны. Однако в четверг-пятницу над столицей будет смещаться холодный фронт, прошумят локальные ливни и грозы.

В Центре России вплоть до среды фон атмосферного давления будет повышаться, поэтому условий для развития дождевой облачности не будет. В такой ситуации воздух вновь постепенно прогреется до +26…+31 градуса. А в четверг-пятницу в регион прорвётся грозовой фронт, несущий похолодание до +22…+27 градусов.