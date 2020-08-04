Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ожидании бури: прогноз погоды для Москвы 

Свободная пресса 2 часа назад
В ожидании бури: прогноз погоды для Москвы
Фото: Свободная пресса
Синоптики рассказали о погоде на сегодня, 4 августа, в Москве и центре России.
Во вторник, 4 августа, в Москве прогнозируется +24…+26 градусов, по области — до +21…+26 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. Что касается дождей, то в Москве в первой половине недели существенные осадки маловероятны. Однако в четверг-пятницу над столицей будет смещаться холодный фронт, прошумят локальные ливни и грозы.
В Центре России вплоть до среды фон атмосферного давления будет повышаться, поэтому условий для развития дождевой облачности не будет. В такой ситуации воздух вновь постепенно прогреется до +26…+31 градуса. А в четверг-пятницу в регион прорвётся грозовой фронт, несущий похолодание до +22…+27 градусов.
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
Свободная пресса: последние новости
Хабаровск разбудил страну, а теперь Кремль не знает, о чем говорить с народом Хабаровск разбудил страну, а теперь Кремль не знает, о чем говорить с народом Россиян заменят дешевой рабочей силой, которая скажет свое веское слово Россиян заменят дешевой рабочей силой, которая скажет свое веское слово 3 недели митингов в Хабаровске: Активистов и протестующих запугивают все чаще 3 недели митингов в Хабаровске: Активистов и протестующих запугивают все чаще
Другое , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Видео
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
00:40
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
Армия Войска
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
01:50
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
Армия
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
02:51
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
Общество
Опубликовано видео захвата банка в Украине
01:09
Опубликовано видео захвата банка в Украине
Происшествия
Драка мигрантов и полиции в Москве попала на видео
01:50
Драка мигрантов и полиции в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео результатов суда над Волочковой
01:40
Появилось видео результатов суда над Волочковой
Шоу-бизнес
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Десантники устроили массовую драку в российском городе
00:57
Десантники устроили массовую драку в российском городе
Происшествия
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение