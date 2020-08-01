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Нарышкин: в Европе задержание россиян в Белоруссии считают срежиссированной акцией 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительственные круги в Европе квалифицируют задержание россиян в Белоруссии как срежисссированную акцию. Об этом заявил в субботу журналистам глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление", — сказал он, отметив, что его служба по роду своих задач занимается отслеживанием зарубежной реакции на подобные события.
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Другое , Сергей Нарышкин , ИТАР-ТАСС , Москва
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