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Надвигается грозовой фронт: прогноз погоды от Гисметео на неделю 

Свободная пресса и ещё 1 1 августа 2020
Надвигается грозовой фронт: прогноз погоды от Гисметео на неделю
Фото: Свободная пресса
На предстоящей неделе, если верить прогнозу погоды от Гисметео, на северо-запад России придет мощный циклон. Синоптики сообщают новости об обильных дождях и грозах.
Непогода в Санкт-Петербурге, сообщает новость Гисметео, начнется уже на выходных. Прогноз погоды предполагает осадки в течение всей недели. Проливные дожди будут сопровождаться грозами.
В Пскове, передает новость Гисметео, сильные дожди зарядят со вторника и будут идти всю предстоящую неделю. По прогнозу погоды, во второй половине недели осадки только усилятся и будут сопровождаться грозами.
В середине будущей недели, по прогнозу погоды от Гисметео, в Вологде проглянет солнце. Начало же ее и конец будут пасмурными. Синоптики сообщают новости о ливнях. Температурный фон поднимется только к выходным.
Пасмурной будет неделя и в Мурманске, сообщает новость Гисметео. По прогнозу погоды, во второй ее половине осадки усилятся до ливневых дождей. Обещают и грозы. Однако вместе с дождями придет и потепление.
А вот в Сыктывкаре неделя обещает стать погожей, передает новость Гисметео. После воскресного ливня здесь почти не будет дождей. На протяжении всей недели будет теплеть, а ближе к выходным ожидается жара до +29.
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Другое , Прогноз погоды , Новости и события Запада , Псков , Санкт-Петербург
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