Надвигается грозовой фронт: прогноз погоды от Гисметео на неделю 

На предстоящей неделе, если верить прогнозу погоды от Гисметео, на северо-запад России придет мощный циклон. Синоптики сообщают новости об обильных дождях и грозах.

Непогода в Санкт-Петербурге , сообщает новость Гисметео, начнется уже на выходных. Прогноз погоды предполагает осадки в течение всей недели. Проливные дожди будут сопровождаться грозами.

Пскове , передает новость Гисметео, сильные дожди зарядят со вторника и будут идти всю предстоящую неделю. По прогнозу погоды, во второй половине недели осадки только усилятся и будут сопровождаться грозами.

В середине будущей недели, по прогнозу погоды от Гисметео, в Вологде проглянет солнце. Начало же ее и конец будут пасмурными. Синоптики сообщают новости о ливнях. Температурный фон поднимется только к выходным.

Пасмурной будет неделя и в Мурманске, сообщает новость Гисметео. По прогнозу погоды, во второй ее половине осадки усилятся до ливневых дождей. Обещают и грозы. Однако вместе с дождями придет и потепление.

А вот в Сыктывкаре неделя обещает стать погожей, передает новость Гисметео. После воскресного ливня здесь почти не будет дождей. На протяжении всей недели будет теплеть, а ближе к выходным ожидается жара до +29.