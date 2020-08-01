«Это ее личный вопрос!» Пригожин заступился за Орейро 

Но при этом постоянно жить в России не планирует, как сказала она в одном из интервью.

Эти слова Натальи вызвали критику в социальных сетях. Фолловеры возмутились — зачем же тогда ей российское гражданство?

Он рассказал радиостанции «Говорит Москва», что не понимает сути нападок на актрису. Ведь чем больше граждан России будет в мире, тем лучше.

«Я считаю, что чем больше желающих стать гражданами России, тем лучше. Странно, что цепляются за ее слова о том, хочет ли она жить в РФ или не хочет, будет или не будет. Хочет она паспорт или нет — это ее личный вопрос», — отметил продюсер.