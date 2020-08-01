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«Это ее личный вопрос!» Пригожин заступился за Орейро 

Ирина Лебедева и ещё 7 33 минуты назад
«Это ее личный вопрос!» Пригожин заступился за Орейро
Фото: РИА Новости
Латиноамериканская певица Наталья Орейро хочет получить паспорт Российской Федерации.
Но при этом постоянно жить в России не планирует, как сказала она в одном из интервью.
Эти слова Натальи вызвали критику в социальных сетях. Фолловеры возмутились — зачем же тогда ей российское гражданство?
Иосиф Пригожин решил публично поддержать певицу.
Он рассказал радиостанции «Говорит Москва», что не понимает сути нападок на актрису. Ведь чем больше граждан России будет в мире, тем лучше.

«Я считаю, что чем больше желающих стать гражданами России, тем лучше. Странно, что цепляются за ее слова о том, хочет ли она жить в РФ или не хочет, будет или не будет. Хочет она паспорт или нет — это ее личный вопрос», — отметил продюсер.

Как ранее писал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин поспорил с композитором Юрием Лозой из-за гонораров певицы Лолиты.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Другое , Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Наталья Орейро , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва"
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