«Картошки объелись?» Милонов о ситуации в Белоруссии 

Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 1 ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко В Хабаровске нашли способ не пустить Дегтярёва в кресло губернатора В хабаровское Заксобрание внесли закон, запрещающий Михаилу Дегтярёву становиться губернатором. Предлагается изменить Устав Хабаровского края, чтобы должность руководителя региона мог занимать только человек, проживший там не менее десяти лет. Виталий Милонов: «Я предлагаю пойти еще дальше и должность губернатора предлагать только представителям коренных народов Дальнего Востока. В конце концов, почему только десять лет?» — поразмышлял в эфире НСН Виталий Милонов. 2 ФОТО: vk.com/Подслушано Хабаровск Дегтярёв заявил об иностранных провокаторах на митингах в Хабаровске Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в регионе действуют иностранные провокаторы. Об этом он заявил в интервью генпродюсеру RTVi Сергею Шнурову. Виталий Милонов: «Да бросьте вы. Какие же они иностранные? Обыкновенные украинские шестерки, да и не провокаторы они, а так, подстрекатели-неумехи», — отметил депутат в интервью НСН. 3 ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко Задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта Группу россиян, задержанных в Белоруссии, подозревают в подготовке теракта. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело. Виталий Милонов: «Люди были без оружия, без формы, ничего не делали. Самое подозрительное, что они сделали в Белоруссии — не пили алкоголь. Действительно очень странные русские, надо возбуждать уголовное дело. А если честно, Александр Григорьевич, да что ж вы, картошки объелись что ли», — сказал он НСН. 4 ФОТО: pixabay.com В Севастополе задержали военнослужащего по подозрению в госизмене ФСБ России задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, который передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну. Виталий Милонов: «Не, ну я понимаю, не выдержала душа поэта — американцам продался. Австралийцам или японцам, куда ни шло. Но украинцам! Они же даже заплатить-то предателю не смогут, позор», — поделился он с НСН. 5 ФОТО: www.assembly.spb.ru Милонов предложил запретить СМИ рассказывать подробности убийств Депутат Госдумы Виталий Милонов после волны расчленений в Петербурге заявил, что информация о жестоких убийствах не должна распространяться СМИ и быть под грифом секретно. Виталий Милонов: «Да, я выступил с таким предложением. О том, что произошло убийство, рассказать можно. А вот каким образом, кто кого и как зарезал — нормальным людям знать не надо», — прокомментировал депутат в беседе с НСН. 6 ФОТО: РИА Новости/Михаил Мордасов Декларации с арифметическими ошибками будут недействительными Правительство предлагает признавать недействительными декларации с арифметическими ошибками. Виталий Милонов: «Была квартира две тысячи квадратных метров, стала двадцати восьми метровой квартирой-студией, ну, ошибка, что возьмешь», — подытожил в разговоре с НСН Виталий Милонов. О проекте «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.