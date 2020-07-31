За сутки в России от COVID-19 умер 161 человек 

На 31 июля в России подтверждено 839981 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 5482 новых инфицированных. Как отмечается, из этого количества 25,5% выявлены активным поиском и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 161 летальный исход, всего с начала эпидемии — 13963.

Случаи COVID-19 обнаружены во всех регионах России. Больше всего новых заболевших в Москве (695) и Свердловской области (210). Затем идут Ханты-Мансийский АО (171) и Санкт-Петербург (159).

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.