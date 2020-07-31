Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За сутки в России от COVID-19 умер 161 человек 

Индикатор и ещё 17 9 часов назад
За сутки в России от COVID-19 умер 161 человек
Фото: Индикатор
На 31 июля в России подтверждено 839981 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 5482 новых инфицированных. Как отмечается, из этого количества 25,5% выявлены активным поиском и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 161 летальный исход, всего с начала эпидемии — 13963.
Случаи COVID-19 обнаружены во всех регионах России. Больше всего новых заболевших в Москве (695) и Свердловской области (210). Затем идут Ханты-Мансийский АО (171) и Санкт-Петербург (159).
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Электрохимическое легирование улучшило проводники из углеродных нанотрубок Электрохимическое легирование улучшило проводники из углеродных нанотрубок В Санкт-Петербурге открылся первый Федеральный исследовательский центр РАН В Санкт-Петербурге открылся первый Федеральный исследовательский центр РАН Найден способ сохранить фермент в полиэлектролитных капсулах Найден способ сохранить фермент в полиэлектролитных капсулах
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
В КГБ Белоруссии сделали заявление о задержанных россиянах
В КГБ Белоруссии сделали заявление о задержанных россиянах
Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах
Россиянин помочился на улице и получил пулю в пах
Россиян призывают отказаться от поездок в Белоруссию
Россиян призывают отказаться от поездок в Белоруссию
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
«Не нужно выносить сор из избы»: Дроздова об уходе Гармаша
00:15
«Не нужно выносить сор из избы»: Дроздова об уходе Гармаша
Шоу-бизнес
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение