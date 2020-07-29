Количество близких «друзей» у горилл оказалось ограниченным 

В течение 12 лет группа ученых из Фонда Дайан Фосси и Университета Эксетера под руководством доктора Робина Морриисона наблюдала за 13 группами горилл в Руанде, изучая особенности их социальных связей. Гориллы обычно живут в достаточно стабильных социальных группах, совместно передвигаясь и добывая еду днем и также всей группой отправляясь на ночлег.

Но если у большинства приматов близость социальных связей определяется временем, проведенным за взаимным груммингом, то определить близких «друзей» у горилл, как объясняет доктор Мориссон, можно наблюдая за тем, с кем из своих сородичей они садятся рядом, а от кого отодвигаются подальше.

Хотя на самом деле, как говорят авторы исследования, понятия подобные «дружбе», определяющие отношения между людьми, совершенно не подходят для описания социальных связей в группах горилл. Вместо этого ученые применили шкалу, характеризующую отношения этих приматов от слабых до близких. В ходе исследования они выявили различные модели таких отношений, причем сложность социальных связей различалась не только в зависимости от группы — у каждой отдельной обезьяны также был свой, в той или иной степени сложный набор отношений с сородичами.

Однако одним из главных выводов в ходе исследования стало то, что сложность социальных связей наиболее высока в группах, насчитывающих от 12 до 20 особей — такая численность сообществ наиболее распространена у горилл. Если же группа меньше или больше, то разнообразие связей снижается, и это опровергает существующие представление о том, что в больших сообществах социальная жизнь животных усложняется.

«Тесные социальные отношения присутствуют в больших группах, но они составляют лишь небольшую часть от всех существующих там отношений, — говорит доктор Моррисон. — То есть они сохраняют некоторые самые важные отношения и просто поддерживают слабые связи с остальными гориллами в группе». Точно объяснить, почему так происходит, авторы исследования не берутся, но предполагают, что гориллам просто не хватает времени и ментальной энергии для поддержания большого числа тесных связей.

По словам доктора Моррисона, жизнь в больших сообществах требует умственного напряжения, и одна из эволюционных гипотез состоит в том, что человек развил большой мозг и языковые способности именно для того, чтобы быть способным управляться со сложным социальным окружением.