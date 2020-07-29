Лукашенко назвал задержание россиян в Белоруссии «чрезвычайным происшествием» 

Во время совещания с членами Совета безопасности, которое Александр Лукашенко созвал после задержания российских граждан под Минском , президент Белоруссии поручил немедленно обратиться к Москве за разъяснениями в связи с этой ситуацией.

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

При этом Лукашенко добавил, что Белоруссии «нет никаких целей опорочить близкую страну», подчеркивает Ura.ru.

Напомним, ранее агентство БелТА сообщило, что в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Ими оказались граждане России из ЧВК «Вагнер». Еще один боевик — на юге страны.

При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.