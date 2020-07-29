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Если мы не предпримем мер по закреплению людей на Дальнем Востоке, то можем его потерять 

Аргументы Недели 1 час назад
Если мы не предпримем мер по закреплению людей на Дальнем Востоке, то можем его потерять
Фото: Аргументы Недели
На любых выборах с середины нулевых годов Дальний Восток в итоге голосовал за партию власти и президента. Но если посмотреть абсолютные цифры, то получается, что этот регион по количеству и проценту голосов всегда на последних местах. Почему? Не из вредности же! Эти протестные настроения имеют совершенно объективную причину. Она — в условиях жизни людей, в их реальных доходах и возможностях. В СССР понимали, что тут особые, тяжёлые условия, поэтому труд на Дальнем Востоке оплачивался выше, чем в европейской части страны. Средний дальневосточник получал на 30% больше, чем по стране. А сейчас уровень жизни резко упал. Помимо этого Дальний Восток среди федеральных округов на самом последнем месте по количеству введённого жилья на тысячу человек населения. Или, допустим, проблема энерготарифов. Сейчас за счёт перераспределения средств с Центральной России, с Урала несколько снизили тарифы на Дальнем Востоке, а до этого они были совершенно неподъёмные. Но действие этого положения о снижении тарифа заканчивается 1 января, и никаких решений по этому не принимается. Всё боятся, что с нового года цена устремится вверх, как ракета. А Москва молчит. В это время электроэнергия продаётся в Китай дешевле, чем для своих же граждан. Разве это не подогревает протест? А газ для Хабаровского края закупается на Сахалине за валюту! Если мы не предпримем мер по закреплению людей на Дальнем Востоке, то мы можем его потерять. Почему Дальний Восток стал стеной за Сергея Фургала и на дух не переносит гастролёров из Москвы? Как получилось, что газ Сахалина должен был прийти во Владивосток, а оказался в Японии и Корее, а якутский газ для «Силы Сибири» вместо запланированной ещё 12 лет назад газификации Хабаровского края рванул в Китай? Почему на гигантские стройки Дальнего Востока свозят рабочих из Узбекистана, Таджикистана и даже с Филиппин, оставляя дальневосточников сосать лапу и копить на Москву злость? Наконец, когда Дальний Восток при такой московской политике окончательно опустеет и китайцы предъявят карты XIX века, на которых Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и все дальневосточные порты окрашены в китайский цвет? Об этом рассказывает «Аргументам недели» лучший в стране специалист по Дальнему Востоку, экс-президент Якутии, ныне заместитель председателя Совета по Дальнему Востоку при Совете Федерации Вячеслав Анатольевич ШТЫРОВ. Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».
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Другое , Сергей Фургал , Совет Федерации
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