Туристическая волна. Как сезон отпусков скажется на эпидемии 

Когда весной Россию накрыло эпидемией, главной «разносчицей» вируса стала Москва . Через нее тогда прошел основной поток туристов, возвращавшихся из зараженной Европы. Сдержать распространение не смогли, и инфекция разлетелась по всем регионам.

Сегодня наоборот — волна из регионов грозит вернуться в Москву, и мы уже видим начало подъема заболеваемости во второй половине июля.

Московский рост: нехороший знак или стабильность?

Вот так новый подъем выглядит на графике оперштаба Москвы:

Чуть больший охват — в диаграмме Яндекса

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее говорила, что это «нехороший знак», когда показатели долго держатся примерно на одном уровне и не снижаются. А тут они и вовсе идут вверх.

Однако в Минздраве считают, что это «незначительные статистические колебания» и «естественное течение инфекционного процесса». А в целом радуются «стабильности».

«Реальную динамику заболеваемости дает число госпитализированных в стационары. Вот по количеству поступающих в больницу никакого роста статистически значимых показателей мы сейчас не видим. В Москве в последнее время цифра стабильна», — сказал ТАСС завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ Минздрава РФ Владимир Никифоров

Впрочем, можете сами оценить эту «стабильность»: главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко публикует в фейсбуке ежедневную статистику по пациентам. Последние 2 недели июля показывают рост госпитализаций (голубые линии) — цифры близки к максимальным показателям месяца.

Действительно хороший спад был во второй половине мая, а затем снова цифры резко выросли.

Статистика «Коммунарки» с 25 марта по 30 июля. Denis Protsenko / Facebook

Отпускная волна

Врачи ожидают дальнейшего роста заболеваемости в августе и осенью, когда вирус начнут развозить по домам курортники.

Тот же Владимир Никифоров подтвердил, что отпускной период и связанная с этим миграция населения еще отразится в статистике. Правда, как он считает, незначительно.

«По мере продвижения вперед у нас будет все больше и больше иммунная прослойка. Но, единственно, к осени вернутся в Москву те, кто где-то был на каникулах. И, возможно, будет, небольшой подъем, но повторения ситуации, которая наблюдалась в апреле-мае, не будет», — уверен он.

О возвращении вируса в Москву предупредил эпидемиолог Тимур Пестерев. «Внутренний туризм никуда не делся, и здесь получается закономерный вывод: пока регион не закрыт, например, столица и так далее, мы полностью не можем обезопасить себя от того, чтобы к нам не привозили из других регионов, где не очень хорошая ситуация, дополнительно инфекцию», — сказал врач «Коммерсанту».

Ранее мэр Сергей Собянин дал понять, что проверять на коронавирус будут только приезжающих из-за границы (с 1 августа для россиян открываются Турция, Танзания и Великобритания). А внутренняя миграция, похоже, останется бесконтрольной.

На курортах никто не делает тесты: «Предпочитают дотянуть до дома»

Между тем с момента открытия черноморских курортов Кубани и Крыма там побывали уже 3 миллиона отдыхающих. На август все раскуплено и активно резервируются отели на бархатный сезон. А вот что там с эпидемической обстановкой, непонятно.

На пляжах и популярных достопримечательностях дикое столпотворение, никакая дистанция не соблюдается, масок никто и нигде не носит, но «кашляют все и везде». Во многих местах нет даже элементарной санитарии.

По рассказам самих туристов, на кашляющих просто не реагируют, а из заболевших никто даже с явными симптомами не идет проверяться: «Ведь если окажется положительный тест, то тебя закроют на карантин, и домой попадешь не скоро. Поэтому туристы не делают на курорте тесты. Предпочитают дотянуть до дома».

Возможно, поэтому кубанский Роспотребнадзор не видит на курортах роста эпидемии и считает, что там все спокойно. А то, что заболеваемость в крае в целом снова поднялась до пиковых значений, какие были в мае, объясняет многолюдными свадьбами и похоронами, которые устраивают местные жители.

Рост заболеваемости на Кубани в июле. Статистика Яндекса

Впрочем, коронавирусная статистика Краснодарского края имеет цифровые «аномалии», на которые давно обратили внимание эксперты и СМИ: прирост даже на пике никогда не достигал 100 заболевших в день, зато мог долго колебаться между одинаковыми показателями 96, 97, 98, 99.

По мнению аналитиков, реальную картину дает динамика поисковых запросов, связанных с коронавирусом. А она показывает «нарастающую вспышку в Краснодарском крае и Крыму», отметил в фейсбуке преподаватель в Высшей школе бизнес-информатики, директор по исследованиям Data Insight Борис Овчинников

«По-хорошему, надо закрывать въезд в Краснодарский край и Крым и изолировать на 2 недели всех приезжающих оттуда», — поделился мнением эксперт. Только власти, наоборот, призывают россиян в этом сезоне больше и чаще ездить по стране и даже обещают компенсировать до 15 тысяч рублей за путевку.

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