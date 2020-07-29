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В центре «Вектор» рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 

РИА Новости и ещё 18 5 часов назад
В центре «Вектор» рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вакцина вводится только пятерым участникам испытания вакцины от коронавируса, остальные в ходе исследования получают плацебо, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
"Это плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого пятерым заведомо вводится вакцина, а другим вводится плацебо, и тем самым, так как мы не знаем, кого провакцинировали, оцениваем как себя вакцина ведет на первых добровольцах, чтобы затем перейти на следующую стадию на более расширенной выборке", — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что на первой стадии достаточно пятерых человек, в дальнейшем число добровольцев будет расширено до сотни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Другое , Биотехнологии , РИА Новости , Москва
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