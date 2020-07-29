В центре «Вектор» рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 

МОСКВА , 29 июл — РИА Новости. Вакцина вводится только пятерым участникам испытания вакцины от коронавируса, остальные в ходе исследования получают плацебо, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.

"Это плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого пятерым заведомо вводится вакцина, а другим вводится плацебо, и тем самым, так как мы не знаем, кого провакцинировали, оцениваем как себя вакцина ведет на первых добровольцах, чтобы затем перейти на следующую стадию на более расширенной выборке", — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на первой стадии достаточно пятерых человек, в дальнейшем число добровольцев будет расширено до сотни.

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