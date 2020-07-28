СМИ: Тимати перед уходом из Black Star основал новую компанию 

Певец Тимати ранее заявил об уходе из проекта Black Star.

Как сообщает СтарХит, 22 июля Тимати зарегистрировал новую организацию с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Название компании — «Ракета». Она будет заниматься организацией концертов, работой с артистами, а также с рекламными агентствами.

«Что касается меня, то я давно хотел все поменять, стартануть с чистого листа что ли, хотя мой лист уже никогда не будет чистым. Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет. Я люблю вызовы судьбы, именно они не дают закостенеть и заставляют нас держать мышцы согретыми, растянутыми и в тонусе для любого вида флеса», — поделился Тимати.