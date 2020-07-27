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Ранний доступ к Catalyst Black от авторов Vainglory откроется в августе 

MMO13 1 час назад
Ранний доступ к Catalyst Black откроется в августе
Фото: MMO13
Новый проект от авторов мобильной MOBA Vainglory под названием Catalyst Black готовится к старту раннего доступа. Серверы будут открыты уже 12 августа 2020 года, но только для приглашенных пользователей. Для того, чтобы подать заявку, необходимо выполнить следующие действия:
Присоединитесь к официальному Discord-каналу Catalyst Black: discord.gg/catalystblack
Откройте диалог с официальным ботом Catalyst Black (Catalyst Black#1323)
Введите команду!Secretservice
Вам будет предложено предоставить информацию, такую ​​как адрес электронной почты
Если ранее вы регистрировались на сайтах spellfire.com или catalyblack.com, то вам все равно придется оставить заявку. Разработчики предупреждают, что во время раннего доступа серверы будут регулярно отключаться на техническое обслуживание, а во время игры вы сможете столкнуться с ошибками и вылетами.
В ранней версии нельзя будет купить за реальные деньги ускорители, позволяющие быстрее прокачаться, зато весь накопленный прогресс перенесется в релизную версию. Как долго продлится данный этап, разработчики не уточнили.
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