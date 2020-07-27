Первый случай коронавируса у кошки зафиксирован в Британии 

Британский власти объявили, что в стране впервые был выявлен коронавирус у кошки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление.
Министерство охраны окружающей среды Соединенного Королевства заявило, что кошка, предположительно, заразилась коронавирусом от своих владельцев, у которых были положительные тесты на COVID-19.
"Это первый случай, когда домашняя кошка получила положительный результат на COVID-19 в Великобритании, — подчеркивается в сообщении.
При этом люди и кошка благополучно выздоровели, не передав инфекцию другим животным или людям.
"Инфекция распространялась от людей к животным, а не наоборот", — добавляется в тексте заявления.
Стоит отметить, что коронавирусную инфекцию ранее выявляли у животных во многих странах мира.
За минувшие сутки в Британии выявили еще 747 зараженных коронавирусом. Число заболевших приближается к 300 тысячам.