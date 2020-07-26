Большие планы: РФ отметит День военно-морского флота

Корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии примут участие в торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота РФ . Главный парад пройдет в Санкт-Петербурге Кронштадте , торжественные мероприятия состоятся и в других приморских городах — базах ВМФ России; парад группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море пройдет в сирийском Тартусе.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин посетит в этот день Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Об этих планах он рассказал 20 июля на встрече с работниками керченского судостроительного завода "Залив" . Глава государства традиционно в этот день принимает парад, который проходит в акватории Невы, а также обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Открывая парад, он выступает с поздравлением российским морякам.

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, опубликованном пресс-службой Смольного , в городе проведена серьезная подготовка к параду. "Корабли и подводные лодки уже стоят на Неве и в Кронштадте: глядя на них, мы испытываем гордость за Россию. В честь 75-й годовщины Победы планируется проход группы кораблей со знаменами соединений морской пехоты, защищавших Ленинград, Севастополь Новороссийск . На десантных катерах будут расположены легендарный танк Т-34 и боевая машина "Катюша". 2020-й — год двухсотлетия открытия Антарктиды российскими моряками. В параде примет участие исследовательское судно "Адмирал Владимирский", в этом году оно совершило поход к берегам Антарктиды. В парадном строю с флагом Русского географического общества пройдут гидрографические суда. На рейде будет и точная копия знаменитого корабля петровских времен "Полтава", — сообщил Беглов.

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте будут участвовать 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. Всего в военно-морских парадах 26 июля примут участие более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, около 15 тыс. военнослужащих.

От Камчатки до Калининграда

Первой в стране День ВМФ начнет праздновать Камчатка. В парадный строй в Авачинской бухте встанут восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). Еще девять кораблей и судов покажут в ходе военно-спортивного праздника торпедную атаку, досмотр подозрительного судна, а также отработку действий по освобождению судна, захваченного террористами.

Во Владивостоке , на главной базе ТОФ, парад впервые за пять лет пройдет в бухте Золотой Рог. Парадный строй из семи кораблей возглавит флагман флота — гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг". Днем в воскресенье в небе над Владивостоком свое мастерство покажет группа высшего пилотажа "Русские витязи", а вечером будет дан праздничный салют.

В главной базе Северного флота — Североморске — свои боевые возможности продемонстрируют 28 кораблей, судов и подводных лодок, в том числе новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", принятый в состав ВМФ в июне 2020 года. Одним из самых зрелищных эпизодов станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации. Зрители увидят также экстренное погружение и всплытие подводных лодок — дизель-электрической "Калуга" и атомной "Псков".

В Севастополе, главной базе Черноморского флота, на рейде выстроены для парада корабли: от тральщика " Иван Антонов ", недавно принятого в состав флота, до самого возрастного в составе ВМФ России спасательного суда "Коммуна", которому в июле исполнилось 105 лет. Во время военно-спортивного праздника корабли и авиация продемонстрируют различные боевые элементы, впервые перед зрителями пройдет катер под управлением единственного в РФ экспериментального женского экипажа. Будет также разыграно театрализованное представление — в этом году впервые реконструируют эпизод высадки десанта, совершенной при освобождении Севастополя от гитлеровской оккупации в 1944 году. В Новороссийске, где также расположена военно-морская база Черноморского флота, состоится проход около 20 военных кораблей и судов, но без зрителей.

Впервые военно-морской парад в честь Дня ВМФ России пройдет в Каспийске. В нем будет задействовано более 25 кораблей, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В Каспийске также пройдет военно-спортивный праздник: моряки продемонстрируют элементы боя с условным противником в море и при высадке морского десанта. На берегу жители города смогут посетить выставку вооружения и военной техники Каспийской флотилии.

Экипажи кораблей Балтийского флота во главе с флагманом — эсминцем "Настойчивый" представят более 10 различных элементов тактических действий на военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ в акватории Калининградского морского канала в Балтийске, сообщили ТАСС в пресс-службе флота. Зрители увидят поиск и атаку подводной лодки противника с применением реактивных глубинных бомб и торпед, нанесение удара малым ракетным кораблем, оснащенным современным комплексом крылатых ракет "Калибр", по береговым объектам неприятеля, артиллерийский бой ракетного катера с кораблем противоборствующей стороны, а также высадку морского десанта на бронетранспортерах из трюма корабля на воду. Лирическую нотку в стреляющую и громыхающую атмосферу внесут рейдовые спасательные буксиры, которые исполнят на водной глади морского канала "Вальс буксиров".

Военно-морской флот

Датой основания русского военно-морского флота принято считать 30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года, когда Боярская дума по предложению царя Петра I приняла постановление о строительстве регулярного флота ("Морским судам быть"). В 1700 г. в Воронеже был спущен на воду первый русский линейный корабль "Гото Предестинация".

Современный ВМФ состоит из пяти оперативно-стратегических объединений: Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Отдельными родами сил ВМФ России являются морская авиация, морская пехота, сухопутные и береговые войска.

20 июля 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении "Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года" Согласно документу, Россия стремится к закреплению ВМФ РФ на втором месте среди военно-морских флотов государств мира по боевым возможностям. Выполнение пунктов указа позволит создать к 2030 г. сбалансированный флот, способный действовать в морской и океанской зонах для обеспечения безопасности РФ в пограничной сфере, а также "формирования благоприятной обстановки в морском пространстве и за его пределами".

В числе приоритетных задач, стоящих перед российскими военными моряками на ближайшую перспективу, — комплекс мероприятий по освоению Арктики.

Перевооружение флота идет в соответствии с действующей государственной программой вооружения на период до 2027 года. Для нужд ВМФ строятся ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955А ("Борей-А"), атомные подводные лодки 885М (шифр "Ясень-М"), дизель-электрические субмарины проекта 677 (шифр "Лада") и проекта 636, корветы проектов 20380 и 20385, малые ракетные корабли с крылатыми ракетами "Калибр" 22800 ("Каракурт"), фрегаты проекта 22350, универсальные десантные корабли проекта 23900 и другие.

День ВМФ

День ВМФ первоначально был утвержден постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР и ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 года как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля. С 1980 года празднования проходили в последнее воскресенье июля.

В современной России праздник отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. В этом году он пройдет 26 июля.