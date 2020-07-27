Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 27 млн 

Российские специалисты провели в общей сложности 27,1 млн тестов на COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора

За последние сутки было сделано 239 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 263 759 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.