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Блогер провел расследование и попал в полицию 

Lenta.ru 1 час назад
Блогер провел расследование и попал в полицию
Фото: Lenta.ru
Китайский блогер Ван Ксаоки (Wang Xiaoqi) провел расследование и обнаружил, что монополисты молочной индустрии в Китае специально занизили стандарты качества и продают потенциально вредные для здоровья продукты. Как пишет Taiwan News, после публикации статьи мужчина был арестован.
Мужчина проследил, как две крупнейшие молочные компании — Mengniu и Yili — захватили китайский рынок. По мнению Ксаоки, они сделали это с помощью занижения стандартов качества. Кроме того, они использовали связи с местными властями, чтобы заставить другие компании молчать о ситуации.
По мнению блогера, обе компании производят некачественные молочные продукты с недостаточным количеством белка и повышенным количеством бактерий. Ксаоки считает, что полиция помогает Mengniu и Yili контролировать рынок и задерживает тех, кто публично выступает с критикой.
После ареста блогер смог связаться с друзьями и сообщил, что попал в полицию. Мужчина также попросил о юридической помощи. В этот же день его отпустили.
Ранее в июле сообщалось, что властям США и ОАЭ удалось вычислить нигерийского блогера Рэймонда Аббаса, похитившего более 430 миллионов долларов. Источниками информации, которые помогли властям выйти на блогера, стали его фотографии в Instagram, а также учетные записи Apple и Snapchat.
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Другое , Apple , Китай
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