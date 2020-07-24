Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Липецкие археологи сделали 3D-модели древних городищ 

Российская Газета 2 часа назад
Липецкие археологи сделали 3D-модели древних городищ
Фото: Российская Газета
В Липецкой области подготовлены трехмерные топографические планы четырех городищ, сообщает администрация региона.
Правда, сообщить, где объекты находятся, археологи не могут — чтобы не привлекать внимание черных копателей.
— К сожалению, сложная ситуация с черными копателями, любителями металлопоиска и кладоискателями в регионе вынуждает скрывать названия поселений, — пояснил начальник отдела памятников археологии и истории госдирекции культурного наследия Липецкой области Артем Клюкойть. — В противном случае их просто разграбят.
Специалисты рассказали, что рядом с одним из городищ обнаружено большое количество археологического материала. Ученые предполагают, что выявили поселение рядом с городищем-убежищем. Теперь предстоит уточнить его границы и провести исследования слоя.
Топографические планы четырех городищ выложены на сайте региональной научной общественной организации «Археологические исследования».
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Российская Газета: последние новости
В МИД РФ рассказали о перспективах возобновления авиасообщения с Турцией В МИД РФ рассказали о перспективах возобновления авиасообщения с Турцией Зафиксирован существенный рост числа уклонения от службы Зафиксирован существенный рост числа уклонения от службы Совет Федерации завершил весеннюю сессию Совет Федерации завершил весеннюю сессию
Комментарии
Другое , Липецкая Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
В Москве начали взрывать СК «Олимпийский»
В Москве начали взрывать СК «Олимпийский»
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение