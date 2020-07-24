Липецкие археологи сделали 3D-модели древних городищ 

В Липецкой области подготовлены трехмерные топографические планы четырех городищ, сообщает администрация региона.

Правда, сообщить, где объекты находятся, археологи не могут — чтобы не привлекать внимание черных копателей.

— К сожалению, сложная ситуация с черными копателями, любителями металлопоиска и кладоискателями в регионе вынуждает скрывать названия поселений, — пояснил начальник отдела памятников археологии и истории госдирекции культурного наследия Липецкой области Артем Клюкойть. — В противном случае их просто разграбят.

Специалисты рассказали, что рядом с одним из городищ обнаружено большое количество археологического материала. Ученые предполагают, что выявили поселение рядом с городищем-убежищем. Теперь предстоит уточнить его границы и провести исследования слоя.

Топографические планы четырех городищ выложены на сайте региональной научной общественной организации «Археологические исследования».