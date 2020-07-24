В«Ведро медвежьих клыков, закопанный у крыльца муж и бабушка-убийцаВ»: исповедь следователя 

В Вячеслав Кайданович, заместитель руководителя межрайонного следственного отдела, дал эксклюзивное интервью В«КПВ» [фото] Ася ЖУКОВА Бывало, раскрывал дела за один день. Следствие — это то, ради чего я живу, признается заместитель руководителя межрайонного следственного отдела Вячеслав Кайданович. Службе посвятил уже 20 лет (без одного года). Накануне Дня работника следственных органов Вячеслав Антонович дал эксклюзивное интервью В«Комсомольской правде вЂ“ КрасноярскВ». О самых запутанных делах и, конечно же, не только. В Вячеслав Кайданович, заместитель руководителя межрайонного следственного отдела, дал эксклюзивное интервью В«КПВ» [фото] Ася ЖУКОВА Бывало, раскрывал дела за один день. Следствие — это то, ради чего я живу, признается заместитель руководителя межрайонного следственного отдела Вячеслав Кайданович. Службе посвятил уже 20 лет (без одного года). Накануне Дня работника следственных органов Вячеслав Антонович дал эксклюзивное интервью В«Комсомольской правде вЂ“ КрасноярскВ». О самых запутанных делах и, конечно же, не только. Юношеская мечта Как я пришел в следствие? Это моя юношеская мечта, навеянная фильмами, книгами. С годами не разочаровался. В другой сфере себя не представляю. Сейчас мне 41 год, окончил юрфак КГУ в 2001-м. Начинал следователем прокуратуры Северо-Енисейского района, затем начальником следственного отдела Партизанского РОВД. После создания комитета был следователем, потом старшим следователем, руководителем следственного отделавЂ¦ Партизанский район для меня свой, здесь живут мои родители, брат. Поэтому с севера я решил вернуться в родной район. Звали в другие, на повышение. Но здесь все мое: завел семью, построил дом, родились дети вЂ“ сын и дочкавЂ¦ В Партизанском районе я четыре года работал вообще один. Постоянно на телефоне, вызов пропустить нельзя. Жена не жаловалась, привыкла, она сама врач-хирург, завотделением. У нее своя передовая, особенно сейчас. Убила со второй попытки Есть дела рутинные, а есть те, что западают в память на всю жизнь. Один из таких примеров вЂ“ исчезновение жителя села Партизанское. В 2009-м году я работал старшим следователем отдела. И у меня было дело о покушении на убийство мужа, совершенное молодой женщиной, Галиной*. Она в ярости пять раз ударила его ножом. Виктор выжил чудом, внутренние органы собрали по частям. И после выписки из больницы мужчинавЂ¦ вернулся к Галине. Хотя я ему говорил: В«Может быть, вам не стоит жить вместе? Поехал бы к себе на родинуВ». А он уроженец Приморского края. На что Виктор отвечал: В«Мне ехать некуда, родных нет, я же детдомовский сирота, а здесь сын, родная кровиночка, которую я после себя оставилВ». У них с Галиной вЂ“ общий ребенок, Дима, к тому же у нее двое детей от предыдущего брака. В«Подумай хорошо, — убеждал я. вЂ“ Она такая агрессивная, несколько ножевых и все до упора вЂ“ не чуть-чуть кольнула, а на все лезвие, 21 сантиметрВ». — Никто меня там не ждет. Дело расследовали, женщине дали условно (у нее маленькие дети). Семья покончила с алкоголем, вроде все наладилось. Она на работу устроилась, он тоже. Дети умытые, накормленные. Хорошо, думаю, люди исправились. И так было до февраля 2018 года. Но однажды я понял: давно не видел Виктора, куда-то пропал. Спрашиваю полицейских, говорят, работает на вахте. Потом встретил его тещу. У нее другое объяснение: к родным в Приморский край уехал. К каким родным?! вЂ“ насторожился я. Он же сирота. Дальше сталкиваюсь с его женой Галиной, спрашиваю. Отвечает: В«Устроился на работу в КрасноярскеВ». Три человека вЂ“ три версии. Затем вижу на улице их сына Диму, купил ему мороженое, интересуюсь: В«А папка твой где?В» — Не зна-а-ю. вЂ“ Папка звонит? вЂ“ Не-е-е, не звонит! А я знаю, как он относится к ребенку, это смысл его жизни. Если бы был на вахте или в Красноярске, отчего не позвонить? Я опять в полицию: не мог Витя просто так пропасть. вЂ“ Да ну, мы проверяли! Он даже на Новый год звонил, поздравлял. вЂ“ А, кроме членов семьи (они живут в одном доме вЂ“ Галя, ее мама и два брата) кто-то может это подтвердить? вЂ“ спрашиваю. — Да, такая-то слышала. А знаю, что эта женщина на роль свидетеля не очень годится, по ней был вопрос о недоказанном убийстве. Тогда говорю: завтра в 6 утра задерживаем всю семью вЂ“ по одному. А дети как раз были у двоюродной бабушки. Так и делаем, развозим в разные места, начинаем работать. Рассчитываю на фактор внезапности. И получилось: мне удалось найти психологический контакт с младшим братом. Я был уверен вЂ“ тот непричастен, но, скорее всего, знает, что произошло. — Ты же не убивал, тебе скрывать нечего, сними грех с души вЂ“ расскажи, — напирал я. Он опустил глаза, попросил закурить, а потом заговорил, выдал все. Я записываю на видео, отправляю полицейским, они показывают Галине. Теперь запираться было бессмысленно. — У нас была пьяная ссора, — призналась она. вЂ“ Я его убила, потом пришла к матери, позвала брата, закопали тело в дровяном сарае. Это в четырех метрах от крыльца. Было установлено, смерть наступила от колото-резаного ранения внутренних органов. Был суд, ей дали 8 лет. Что интересно: по моим наблюдениям, процентов 70 преступников раскаиваются. Но не онавЂ¦ У Галины не было ни капли сожаления. Ее волновало одно: кто смог докопаться?! Когда сказал, что я, выдавила: В«Так и знала, я на вас боялась глаза поднятьВ». А мы водили детей в один садик, время от времени сталкивались. Кстати, их передали под опеку бабушке. Мы помогли, чтобы ей выплату больше установили, единовременные пособия выделили. Дети же ни в чем не виноватывЂ¦ Вообще к их горю невозможно привыкнуть. Когда малыши остаются сиротами, или их убивают, насилуют. Это самое тяжелое в работе. Бывает, заходишь в неблагополучные семьи, там дома снег на полу не тает, а дети босиком. С трудом себя сдерживаешь, чтобы ничего не сделать. Когда выдала жадность Или другое дело, уже в 2010-м году. Все случилось в тайге Партизанского района. 200 километров от районного центра вЂ“ очень труднодоступная местность. Здесь в охотничьей избушке был обнаружено тело с признаками насильственной смерти вЂ“ огнестрельное ранение в голову. Нашел случайный охотник. А оружия на месте не было. Стояла суровая зима, морозы за -50. Толща снега в 2-3 метра, мимо избушки пройдешь вЂ“ не заметишь. Дважды выезжали безрезультатно. Только в третий раз взяли того охотника, он по каким-то приметам отыскал избушку с телом. Сначала привезли туда снегоходы, ехали на них, а последние 20 километров вЂ“ на охотничьих лыжах, там такие дебри! Когда я туда шел, думал вЂ“ дай Бог мне отсюда выйти (смеется). За сутки теряешь 4-5 килограммов живого веса, нагрузка большая. Снег, как пух, лыжи тяжелые плюс на себе тащишь рюкзак с едой. Всякое ведь может быть. А мороз был в районе -30. Кстати, оттуда мы выбирались еще сутки, тащили тело. Из найденных в избе лыж сколотили сани, на них и везли, впрягались поочередно вЂ“ по трое. Все указывало на криминал, оружия нет. Провели экспертизу, однозначно вЂ“ убийство. Но кого искать? К тому же все произошло давно вЂ“ тело пролежало несколько месяцев. Зацепок нет вообще, с чем работать? Единственное, что удалось установить на том этапе вЂ“ его личность. Оказалось, это пожилой мужчина, который ушел жить в тайгу. Промышлял охотой. А я думал постоянно: кому он навредил, как он жил в тайге без ружья, если охотой занимался? Маловероятно, что оружие было спрятано не в избушке вЂ“ там же тайга, медведи. Кстати, мы у него в избушке нашли ведро медвежьих клыков. Он медведей убивал, их ел, а зубы складировал. Думал я думал и стал анализировать поведение мужичка, который нашел тело. Мне показалось, такой человек, как говорится, украсть не украдет, но вернется вЂ“ подберет. В первый раз, когда мы пришли в избу, он сразу заявил: В«А вот и бензопила моя, это же я ему давал. Заберу!В» Я зажигалку тогда выкинул, так тяжело было нести, а он пилу на 12 килограммов заберет. Причем он и постарше меня, и телосложения более хлипкоговЂ¦ Или, сколачивали нарты, надо было уйти быстрее, потому что холодало, ветра, нельзя было оставаться. Участковый, сбивая сани, попросил подать пассатижи со стены, гвозди загибать. После чего на автомате положил их в нагрудный карман бушлата. И этот товарищ подходит спустя несколько минут и просит: В«А дай мне пассатижи? Они уже никому не нужны, а мне пригодятся!В». И мне показалось, эти моменты не случайны. Провели ему полиграф, детектор лжи. Он не показал ни да, ни нет. А мы дело расследуем уже месяц, допросили всех охотников. И тут мне пришла мысль: а что, если человек сам застрелился, а этот тип уже после украл ружье? Если так, он понимает, что сейчас у нас под прицелом. Надо выждать время, а потом получить санкцию на обыск. Сам он из Минусинска. Я размышлял, как угадать момент, чтобы ружье домой притащил. Прошло полтора месяца и в один из дней получаю в суде района санкцию на обыск квартиры — едем. Стучимся в дверь, открывает, а у него, как сейчас помню, аж кружка из рук выпала. Зачитываю постановление суда о том, что обыск производится с целью обнаружения орудия преступления вЂ“ ружья. И он мне: В«А-а-а как вы узнали, что я его сегодня ночью привез?В». Потом выяснится: ружье он втихаря спрятал в сарае у знакомого, тот даже не догадывался. Оказалось, ситуация была такая: старый охотник болел, онкология. Он уже не мог охотиться, заготавливать дрова и решил, дальше так продолжаться не может. А этот нашел тело, предположил, что дед умер (не разглядывал погибшего). И, чтобы ружье не пропадало, его прикарманил. По ружью сделали экспертизу, и на самом деле было установлено: стрелял дедушка. В канале ствола нашли частички сгоревшей кожи, а это возможно только при выстреле в упор. Мужик сознался, был привлечен к ответственности. Стыдно ему не стало, больше боялся жены: узнает — ему крышка. Он потом пояснил: В«Знакомые сказали, сознаешься в краже, на тебя все и повесятВ». Вот и побоялся. Сын в погонах с 5 класса Были ли преступники, которые вызвали мое сочувствие? Единственный раз. В 2001-м году расследовал уголовное дело, там мать, 70-летняя старушка, убила сына. Ему было 40, наркотики. Бил, пенсию отбирал. Она зарезала его ножиком, лезвие которого 6,5 сантиметров. Такой маленький, для чистки картофеля. В доме другого ножа-то не было. Когда я зашел, смотрю: крови нет, одежда чистая. А на груди убитого маленький сантиметров 7-8 разрез. Четко между ребер попала в сердце. Суда она не дождалась, осталась на подписке дома, но спустя полтора месяца умерла. Эту бабульку мне и жалко. Вот такая у нас работавЂ¦ Как я от всего этого освобождаюсь? Лучший помощник вЂ“ физический труд: почистить снег, машину помыть. На охоту или рыбалку времени не остается. Ружье есть, который год лицензию продлеваю, но в руки не беру. Не успеваю. К тому же у меня семья: жена, дети. Лапочка-дочка окончила первый класс. А сын учится в кадетском корпусе. Он в погонах с пятого класса. Хочет работать потом в органах госбезопасности. Потому что живой пример перед глазами. Будет достойная смена! (*все имена фигурантов дел, а также детей изменены по требованиям законодательства). В ИА «МедиаХот».