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В Совфеде рассказали, как будут открывать границы РФ 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
В Совфеде рассказали, как будут открывать границы РФ
Фото: Национальная Служба Новостей
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН объяснил, как будет приниматься решение об открытии границ России. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу пока не принималось. Он подчеркнул, что открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН объяснил, как будет приниматься решение об открытии границ. «Нужно смотреть эпидемиологическую обстановку в этих странах и у нас. И по этому решать, нужно или не нужно открывать. Это знает правительство, знают люди в штабе по борьбе с коронавирусом. В этом случае надо ориентироваться на профессионалов. И пресс-секретарь президента абсолютно правильно сказал. В этом плане задействовано большое количество профессионалов, они знают ситуацию и должны ее учитывать. Ситуация рабочая, она должна быть выстроена таким образом, чтобы было выгодно стране, выгодно людям и чтобы мы не запустили новый виток пандемии», — пояснил сенатор. Новости за ночь: Полёты за границу возобновятся из шести городов По его словам, опасаться появления нового «железного занавеса» не нужно. «Таких опасений нет. Но если в какой-то стране будет плохая ситуация, конечно, такую страну закроют. Отпускать наших людей туда не будут, это однозначно. Вопросы безопасности наших граждан — это самое главное», — подчеркнул Клинцевич. Россия прекратила авиасообщение с другими странами 27 марта. В июле этот запрет был продлён до 1 августа.
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Комментарии
Другое , Дмитрий Песков , Франц Клинцевич , Совет Федерации
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