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Кремль призвал планировать отдых в России 

Lenta.ru 1 час назад
Кремль обратился к планирующим отдых россиянам
Фото: РИА Новости
Планировать отдых граждане могут пока только в пределах России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 23 июля.
По его словам, контакты по открытию границ идут, но конкретных решений пока нет.
«Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности», — сказал он.
Ранее в четверг стало известно, что Китай начал обсуждать возобновление авиасообщения с Россией. Пекин заявил о готовности сотрудничать с Москвой «при условии обеспечения безопасности, мер профилактики и контроля» в условиях пандемии.
15 июля Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за распространения коронавируса. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Другое , Дмитрий Песков , Минтранс РФ , РИА Новости
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