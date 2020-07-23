Хабаровские власти продлили выплаты медперсоналу 

"Приняли решение продлить меру краевой поддержки всему медперсоналу, который не вошел в основой перечень поддержки федеральной на июль и август, из краевого бюджета все получат выплаты в срок. На сегодня у нас долгов нет", — сказал он журналистам.

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