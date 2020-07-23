"Очень сексуально": Пугачева покорила поклонников стройными ногами

Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками фотографиями своей супруги. Пользователи Сети отметили, что артистка похудела, из-за чего стала выглядеть "очень сексуально".

Максим Галкин в официальном Instagram-аккаунте опубликовал серию снимков, на которых запечатлен в компании супруги. На кадрах пара позирует на ступенях лестницы. При этом 71-летняя примадонна отечественной эстрады держится за перила. В качестве наряда для фотосессии Алла Пугачева выбрала черные мини-шорты, свитер в тон и пиджак свободного кроя.

– Ну, что, 1, 2, 3 или 4? (здесь и далее авторский стиль сохранен – прим. ред.) – поинтересовался у публики юморист.

Пользователи Сети активно начали обсуждать в комментариях к публикации представленные кадры. Однако мнения публики в оценке снимков разошлись. Так, одни заявили, что примадонна шикарно выглядит для своего возраста. В особенности они отметили стройные ноги исполнительницы. Многие подписчики сравнили артистку с "девочкой".

– "Подскажите что делать чтобы нестареть как Алла?", "У Аллы Борисовны вторая молодость Выглядит как девушка! Хороша!!", "Какая Алла Борисовна худенькая кукла", "Вот это ноги у Аллы шикарные, очень сексуально выглядит", – написали восторженные фолловеры.

Другие же, наоборот, были шокированы увиденным. Они написали, что Алла Пугачева чересчур часто прибегает к использованию фотошопа. Кроме того, хейтеры уверены, что пара пытается показывать "фарс" перед публикой.

– "Не смешите... Вам этот фарс самому не надоел?", "поддерживаю! Еще кто-то пишет девочка – девочка!", "Капец, хотела сначала лайкнуть, а как вгляделалась ... бабуля еле держится за перекладину!!!", – высказались они.