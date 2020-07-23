В Санкт-Петербурге отменяют ряд ограничительных мер из-за коронавируса 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменяет ряд ограничительных мер, введенных в городе из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

С 24 июля в Петербурге отменяют действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора . Кроме того, граждане смогут получать госуслуги в обычном объеме.

Через неделю, то есть с 31 июля разрешат проводить культурные, развлекательные, просветительские и спортивные мероприятиях в зданиях, где предусмотрено более трех тысяч мест и имеющих загрузку не более 50% от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции.

В рамках третьего этапа, который начнется в Петербурге с 1 августа, начнет без ограничений работать водный транспорт, будут предоставляться экскурсии, образовательная деятельность (общее, профессиональное, высшее образование). Также разрешат посещать букмекерские конторы и т.д.

С 1 сентября в северной столице России россияне вновь смогут курить кальяны в ресторанах.

По данным на 23 июля, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 30 100 заболевших, 22,7 тыс. выздоровели и 1,8 тыс. человек скончались. Всего в РФ в настоящее время выявлено 795 тыс. зараженных.

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