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Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер» 

Lenta.ru 1 час назад
Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер»
Фото: Lenta.ru
Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер». Об этом порталу Slate пожаловались приемные родители предприимчивого юноши.
По их словам, он выдавал «индульгенции», получая от школьников от 20 до 50 долларов. Всего ему удалось выручить около тысячи долларов.
Мать ребенка предположила, что действия ее сына расстроили его чернокожих одноклассников. Она призналась, что не знает, как поступить в этой ситуации, но дельца, скорее всего, ждет запрет на использование гаджетов и «конфискация» заработанных денег.
В июне издание Newsweek сообщило, что в каждом районе Нью-Йорка появится надпись Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). Решение завесить город было принято на фоне роста числа беспорядков и неутихающих протестов. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, это позволит признать значимость той идеи, которую несет в себе лозунг BLM и которая ошибочно отвергалась в течение большей части американской истории, — идеи борьбы с любыми видами дискриминации.
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