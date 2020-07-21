На Варшавском шоссе планируют построить объект общепита 

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Объект общественного питания площадью около 1,1 тысячи квадратных метров может появиться на Варшавском шоссе, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Рабочей группой градостроительно-земельной комиссии Москвы во главе с заместителем мэра столицы Андреем Бочкаревым принято решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории на Варшавском шоссе", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, инвестор планирует построить на участке двухэтажный объект общепита площадью около 1 тысячи 140 квадратных метров. Сейчас там расположен некапитальный автосервис.

Ранее сообщалось, что на Большой Бутовской улице планируют построить административно-деловой объект с медицинским центром. Суммарная поэтажная площадь здания составит 1 тысячу 550 квадратных метров.