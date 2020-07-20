Разводящаяся Асмус рассказала правду о своем характере 

Асмус иногда просит сигарету у своих коллег по съемочной площадке или театральной сцене. Звезда объяснила, что ей нравится поддерживать беседу в курилке, стоя с «умным видом». Однако актриса добавила, что совсем не умеет курить. Чтобы потерять расположение Асмус, достаточно всего лишь удалить сообщение из чата в мессенджере. После этого актриса сразу же стирает контакт человека из телефонной книги.

Звезда «Интернов» призналась, что отпирает дверную ручку ногой, если у нее заняты руки. Асмус часто забывает значение новых слов, которые появляются в современном мире, поэтому прибегает к помощи Интернета. Актрису раздражают водители, которые «пристраиваются» за машиной «скорой», чтобы проехать быстрее. С ее слов, такое поведение на дорогах неприемлемо.

Актриса не спит на левом боку, потому что однажды ей сказали, что это вредно для сердца. После того, как Асмус узнала, что это ложь, она не смогла избавиться от привычки. Интересные факты о своем характере звезда рассказала в своем Instagram-блоге.