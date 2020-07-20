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Борисов психанул и выгнал гостя во время эфира «Пусть говорят» 

Слово и Дело 1 час назад
Борисов психанул и выгнал гостя во время эфира «Пусть говорят»
Фото: Слово и Дело
Борисов разгневался после того, как Родина задала некорректный вопрос бабушке погибшей звезды Instagram. Телеведущий выгнал эксперта программы из зала, несмотря на то, что она выполняла поручение редакторов шоу. Родина сделала вывод, что у Борисова двойные стандарты. Об этом она заявила в интервью порталу «Экспресс-газета».
Со слов обиженной гостьи «Пусть говорят», ведущий шоу проявил лицемерие, пытаясь заставить ее замолчать в эфире. Она объяснила свою позицию тем, что Борисов позиционирует себя как защитник прав женщин, а на деле позволяет себе повышать голос на них. Родина добавила в интервью, что озвучивает лишь те поручения редакторов шоу, которые совпадают с ее личными мыслями.
Блогерша Настя Тропицель разбилась на мотоцикле 21 июня. Трагедия произошла во время отдыха 18-летней звезды Instagram.
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