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Борисов жутко психанул на съемках «Пусть говорят» 

Экспресс газета 3 часа назад
Борисов психанул на съемках «Пусть говорят»
Фото: Экспресс газета
На днях в студии популярного ток-шоу Первого канала отсняли очередной выпуск, посвященный смерти молодой блогерши Насти Тропицель, которая разбилась на мотоцикле во время отдыха на Бали.
В студию «Пусть говорят» пришли отец и бабушка погибшей Насти. Они должны были рассказать неизвестные подробности трагедии и то, что ей предшествовало.
В качестве одного из экспертов на ток-шоу пригласили обозревателя фигурного катания и композитора Елену Родину. Девушка давно ходит по скандальным передачам и славится тем, что за словом в карман не лезет, а именно это очень ценится и щедро оплачивается телевизионщиками. Но на этот раз присутствие Родиной почему-то вызвало гнев у ведущего Дмитрия Борисова.
— Редакторы программы всегда дают мне конкретные указания, что говорить и что делать, — поделилась в «Экспресс газетой» Родина. — Уточню: их задания совпадают с моими мыслями. Иначе я бы не согласилась в подобном участвовать.
В программе про Тропицель меня попросили «нагнать» на ее родителей. Дескать, отец Насти — шоумен, который даже не плачет по дочке, а желает только пиариться на ее гибели. А до этого не раз конфликтовал c Настей.
Перед записью ко мне подошли и настояли, что нужно «прямо мочить отца». «Спроси, почему их дочка с кем-то трахалась на Бали?» — призвали меня редакторы. Но до этого вопроса дело не дошло.
Когда в студии появилась бабушка Тропицель, я поинтересовалась, как же она позволила юной девочке уехать отдыхать в другую страну. Тут все присутствующие принялись орать и обвинять меня в некорректности. А Борисов даже прогнал меня из студии!
По словам Родиной, так с экспертами на «Пусть говорят» обходились лишь однажды, и то это был отмороженный украинский оппозиционер, который нагло клеветал на Россию.
— Мне сейчас очень обидно, — едва не плачет Елена. — Ведь я никого не оскорбляла и, главное, выполняла указания редакторов! А передо мной, представляете, даже не извинились! Просто прислали потом сообщение на телефон: «Дима психанул»… А из-за чего тут было психовать? Значит, когда меня обзывают «хлеборезкой», угрожают разбить голову и лезут драться — это нормально? Теперь я уверена, что у Борисова двойные стандарты. Он, например, все время делает вид, что борется за равенство полов и якобы отстаивает права женщин. А по факту, когда я что-то говорила по этому поводу, он на меня шипел и затыкал мне рот. Притом когда то же самое о себе высказывали мужчины, Дима молчал в тряпочку. Ясное дело, что он хочет казаться добреньким. Но таковым на самом деле не является.
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Другое , Дмитрий Борисов , Елена Родина , Бали
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