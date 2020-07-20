Борисов психанул на съемках «Пусть говорят»

На днях в студии популярного ток-шоу Первого канала отсняли очередной выпуск, посвященный смерти молодой блогерши Насти Тропицель, которая разбилась на мотоцикле во время отдыха на Бали

В студию «Пусть говорят» пришли отец и бабушка погибшей Насти. Они должны были рассказать неизвестные подробности трагедии и то, что ей предшествовало.

В качестве одного из экспертов на ток-шоу пригласили обозревателя фигурного катания и композитора Елену Родину . Девушка давно ходит по скандальным передачам и славится тем, что за словом в карман не лезет, а именно это очень ценится и щедро оплачивается телевизионщиками. Но на этот раз присутствие Родиной почему-то вызвало гнев у ведущего Дмитрия Борисова

— Редакторы программы всегда дают мне конкретные указания, что говорить и что делать, — поделилась в «Экспресс газетой» Родина. — Уточню: их задания совпадают с моими мыслями. Иначе я бы не согласилась в подобном участвовать.

В программе про Тропицель меня попросили «нагнать» на ее родителей. Дескать, отец Насти — шоумен, который даже не плачет по дочке, а желает только пиариться на ее гибели. А до этого не раз конфликтовал c Настей.

Перед записью ко мне подошли и настояли, что нужно «прямо мочить отца». «Спроси, почему их дочка с кем-то трахалась на Бали?» — призвали меня редакторы. Но до этого вопроса дело не дошло.

Когда в студии появилась бабушка Тропицель, я поинтересовалась, как же она позволила юной девочке уехать отдыхать в другую страну. Тут все присутствующие принялись орать и обвинять меня в некорректности. А Борисов даже прогнал меня из студии!

По словам Родиной, так с экспертами на «Пусть говорят» обходились лишь однажды, и то это был отмороженный украинский оппозиционер, который нагло клеветал на Россию.