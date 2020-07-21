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Дума приняла закон о запрете ветеранам ФСБ разглашать данные, угрожающие репутации службы 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
Бывшим сотрудникам ФСБ хотят запретить разглашение профессиональной тайны
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором и третьем, заключительном чтениях законопроект, запрещающий сотрудникам и экс-служащим ФСБ разглашать информацию о деятельности органов службы, составляющую профессиональную тайну.
К ней предлагается отнести данные, не относящиеся к гостайне или иной охраняемой законом тайне, разглашение которых может «создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации».
"При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, которые изучат данные материалы на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение", — говорится в пояснительной записке. Без такого одобрения публикация материалов о работе органов ФСБ будет запрещена «в целях недопущения угроз безопасности».
Соавтор законопроекта и глава профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что перечень соответствующей информации будет определяться руководством ФСБ. «Сейчас закон запрещает разглашение государственной тайны, однако вопрос о защите профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно не был отрегулирован. Мы восполняем этот пробел. Речь идет о сведениях о работе органов госбезопасности, которые могут попасть в руки недружественных сил и создать угрозу не только для самого ведомства, но и в целом для безопасности страны», — добавил он.
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Комментарии
Другое , Законопроекты , Безопасность , Василий Пискарев , ФСБ , Госдума , ИТАР-ТАСС , Москва
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