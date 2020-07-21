Бывшим сотрудникам ФСБ хотят запретить разглашение профессиональной тайны

МОСКВА , 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором и третьем, заключительном чтениях законопроект, запрещающий сотрудникам и экс-служащим ФСБ разглашать информацию о деятельности органов службы, составляющую профессиональную тайну.

К ней предлагается отнести данные, не относящиеся к гостайне или иной охраняемой законом тайне, разглашение которых может «создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации».

"При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, которые изучат данные материалы на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение", — говорится в пояснительной записке. Без такого одобрения публикация материалов о работе органов ФСБ будет запрещена «в целях недопущения угроз безопасности».