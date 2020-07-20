Advance (Хорватия): протесты в российском Хабаровске напоминают о традиционной независимости Дальнего Востока 

В прошлые выходные десятки тысяч человек протестовали в восточносибирском городе Хабаровске против задержания регионального губернатора Сергея Фургала , который обвиняется в организации двух убийств в 2005 году. Спонтанные протесты в знак поддержки Фургала проходят в и других городах, и аналитики задаются вопросом, что стоит за этой острой реакцией на арест политика из ультраправой партии ЛДПР

Конечно, нынешние протесты вызваны не только задержанием популярного губернатора. Сложилась трагикомическая ситуация. Фургал не Гавел. Но подобные детали протестующих не останавливают, так как они сконцентрированы на более важных вещах. Люди в Хабаровске не боятся даже местной полиции, которая не спешит никого задерживать или останавливать дубинками. Москва далеко, и с каждым днем она все больше отдаляется от русского Дальнего Востока, физически и ментально. По оценкам, протесты собрали до 60 тысяч человек, но будь они даже вдвое меньше, эти выступления все равно стали бы самыми массовыми в истории этого города. Для Хабаровска столько протестующих на улицах — все равно, что миллион в российской столице. И это совершенно исключительный случай, так как демонстрации не согласованы, и начались без каких бы то ни было разрешений от местных и центральных руководителей.

Власти попытались остановить людей, заявив, что марш и протесты способствуют распространению коронавируса. Но после того как протестующие собрались, полиция не вмешивалась, что, возможно, говорит о собственной позиции ее сотрудников или о страхе перед тем, что аресты развяжут насилие. Если упрощать, то демонстранты вышли на улицы ради своего губернатора и против Москвы. Они считают, что Москва преследует его не из-за давних убийств, а потому, что он представляет оппозиционную партию ЛДПР и пользовался большой популярностью благодаря своему «скромному» подходу. Но главную роль сыграло то, что Фургал — их выбор, и жители региона, таким образом, явно помешали московскому вмешательству. Они скандировали: «Свободу Фургалу!» — и говорили, что суд над ним, если ему быть, должен проходить в Хабаровске, а не в Москве. Также они кричали: «Долой Путина!» и «Позор Москве!»

Российский Дальний Восток известен своим оппозиционным настроем. Там традиционно массово голосуют за тех, кто против Москвы и против таких мер, как, скажем, конституционные поправки, с помощью которых Кремль хочет утвердить свою власть. Население этого региона только в прошлом году сократилось на 18,5 тысяч человек. Многие местные молодые люди никогда не бывали в Москве. За газ с Сахалина, который проходит через весь регион, платят в долларах. Основной отраслью местной промышленности является обработка стали и чугуна. Также работает Хабаровская судоверфь и Дальдизель. Есть машиностроительные предприятия, мукомольные, фармацевтические, НПЗ, а также мясоперерабатывающие. Хабаровск является главным железнодорожным узлом и находится на Транссибирской магистрали. Железнодорожная удаленность станции Хабаровск от Москвы составляет 8 523 километра.

Фургал победил на выборах в 2018 году во многом благодаря критичной позиции местных жителей. В 1920-х большевики провозгласили независимую республику Дальнего Востока, приняв, таким образом, во внимание региональную специфику и интересы. Через два года республика мирно влилась в Советский Союз, став его частью. Когда Фургал выдвинул свою кандидатуру на губернаторских выборах 2018 года, считалось, что его шансы невелики, поскольку ожидалась победа прежнего политического лидера Вячеслава Шпорта . Однако в первом туре Фургал неожиданно получил 35,81% голосов, а Шпорт — 35,62%. Во втором туре Сергей Фургал был выбран губернатором Хабаровского края, получив 69,5% голосов. Его победа во многом объясняется нежеланием противопоставлять левую и правую часть российского политического спектра. В должность он вступил 28 сентября 2018 года. С тех пор его партия несколько раз победила на общегосударственных и местных выборах. Так, ЛДПР получила большинство в законодательной краевой думе Хабаровска, городской думе Хабаровска, городской думе Комсомольска-на-Амуре и два мандата в Государственной думе 2019.

Фургалу есть что предъявить. Следственный комитет , лучшее национальное ведомство по уголовным делам, заявил, что Фургала обвиняют в соучастии в убийствах нескольких бизнесменов в крае и соседних регионах в 2004 — 2005 годах. Обвинения в адрес Фургала связаны с тем периодом, когда он занимался бизнесом в широкой сфере от импорта товаров широкого потребления до торговли древесиной и металлом еще до начала политической карьеры. После распада СССР в 1991 году Россия погрузилась в конфликты конкурирующих преступных кланов, которые, применяя насилие, боролись за контроль над собственностью. В то время, в 90-е и в начале 2000-х, заказные убийства бизнесменов были почти обыденностью. Александр Хинштейн глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил, что российским органам давно известно о преступных связях Фургала. Как написал Хинштейн в своем «Твиттере», он не удивлен арестом Фургала. Скорее его удивило, почему это произошло так поздно.

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский возразил против формы преследования Фургала, отметив, что не стоило заковывать его в наручники. Политологи считают эту партию социал-консервативной, националистической, поддерживающей вмешательство государства в экономику. Партией с 1989 года, то есть со дня основания, руководит Владимир Жириновский. Выступая и против коммунизма, и против неолиберального капитализма 90-х, партия добилась больших успехов на выборах в российскую Думу в 1993 году, а на выборах в 2016 партия получила 13,14% голосов и 39 из 450 мандатов в Государственной думе. Несмотря на название, часто эту партию характеризуют как «не либеральная и не демократическая». Она остается статичной, не выходя за пределы ультранационалистической авторитарной идеологии. Ее идеология основывается, прежде всего, на идеях Жириновского об «имперском перерождении» (восстановлении Российской империи) и авторитарной концепции Великой России, которая сродни концепции расширения Советского Союза при Сталине.