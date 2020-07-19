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SRF (Швейцария): снос памятника советскому герою вызвал токсичный скандал 

ИноСМИ 1 час назад
SRF (Швейцария): снос памятника советскому герою вызвал токсичный скандал
Фото: ИноСМИ
На небольшой площади в шестом округе Праги, на месте, где стоял герой войны, теперь лишь ящик из фанеры. «Конев — освободитель» — написал кто-то краской на ящике.
Иван Конев был маршалом Советского Союза, борцом против нацизма, он спас узников концентрационного лагеря Аушвиц и освободил регионы Чехословакии. Но также он был среди тех, кто подавлял венгерское восстание против Советского Союза, следил за строительством Берлинской стены и сдавал разведке чешских антикоммунистов.
Конев — хороший или плохой?
Хороший, говорит человек с аккуратно подстриженной бородой. Нужно было оставить на месте памятник герою. А многие чехи видят это иначе: «Понятно, русские пролили кровь за нас, чехов, — говорит один. — Но сегодня они забывают, где проходят границы их влияния. Поэтому мы должны им на них указать». Чехия самостоятельно принимает решения о своих памятниках.
Такого мнения придерживается и Ондржей Коларж, глава шестого округа в Праге. Это он решил убрать памятник Коневу. Сейчас он сидит в своем офисе, расположенном всего в нескольких минутах ходьбы от той небольшой площади. Перед дверью — полицейский. «Куда бы я ни пошел, полиция идет за мной. Это довольно странно», — говорит он.
Снова и снова обливали краской
Все началось пять лет назад. Коларж недавно стал главой округа, и кто-то в очередной раз облил памятник красной краской. Не в первый и не в последний раз. И каждый раз шестой округ платил за очистку памятника.
Однажды терпение Коларжа лопнуло. Он обратился в российское посольство, встретился с дипломатом. «Мы подарим вам памятник, пусть стоит в саду посольства — там маршал Конев будет защищен от вандалов», — предложил он.
Обвинения в нацизме
Российская реакция: нет. Началась кампания в интернете: дескать, Коларж хочет переписать историю. «Тогдашний министр культуры России заявил, что я — нацистский гауляйтер, и обращаться со мной следует соответственно», — рассказывает Коларж.
Чешские друзья России митинговали перед памятником Коневу вместе с коммунистами и российскими дипломатами: Конев должен остаться. По словам Коларжа, он не хотел, чтобы в его округе было место встречи крайних сил. Не хотел того и местный парламент. Он постановил демонтировать памятник Коневу и отправить его в музей.
Выдуманная угроза отравления
«Люди аплодировали, когда мы демонтировали маршала», — рассказывает глава округа. Затем пошли слухи, что российские агенты хотят отравить Коларжа, и появилась охрана. «Это стало шоком. Мы знаем, на что способны русские».
Со временем стало ясно, что история с отравлением — неправда. Ее выдумали сотрудники российского посольства. Чехия выслала двух дипломатов. Россия негодует. Беседовать с SRF российское посольство отказалось.
Все это произошло только потому, что в Чехии много влиятельных друзей России, говорит Коларж. Даже президент Милош Земан защищает русских. «Наши самые высокопоставленные политики не заступаются за нас». Коммунистическая партия Чехии утверждает, что предки Коларжа — нацисты. Он подал на нее в суд.
Но есть в этой истории и кое-что хорошее. В конце концов, в стране ведется разговор о собственном прошлом и об отношениях с Россией. Это важно для страны, в которой великан на востоке у многих вызывает страх, а у некоторых влиятельных людей — восхищение.
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Другое , Милош Земан , Иван Конев , КПРФ , Прага , Чехия , Швейцария
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