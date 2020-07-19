SRF (Швейцария): снос памятника советскому герою вызвал токсичный скандал 

На небольшой площади в шестом округе Праги , на месте, где стоял герой войны, теперь лишь ящик из фанеры. « Конев — освободитель» — написал кто-то краской на ящике.

Иван Конев был маршалом Советского Союза, борцом против нацизма, он спас узников концентрационного лагеря Аушвиц и освободил регионы Чехословакии. Но также он был среди тех, кто подавлял венгерское восстание против Советского Союза, следил за строительством Берлинской стены и сдавал разведке чешских антикоммунистов.

Конев — хороший или плохой?

Хороший, говорит человек с аккуратно подстриженной бородой. Нужно было оставить на месте памятник герою. А многие чехи видят это иначе: «Понятно, русские пролили кровь за нас, чехов, — говорит один. — Но сегодня они забывают, где проходят границы их влияния. Поэтому мы должны им на них указать». Чехия самостоятельно принимает решения о своих памятниках.

Такого мнения придерживается и Ондржей Коларж, глава шестого округа в Праге. Это он решил убрать памятник Коневу. Сейчас он сидит в своем офисе, расположенном всего в нескольких минутах ходьбы от той небольшой площади. Перед дверью — полицейский. «Куда бы я ни пошел, полиция идет за мной. Это довольно странно», — говорит он.

Снова и снова обливали краской

Все началось пять лет назад. Коларж недавно стал главой округа, и кто-то в очередной раз облил памятник красной краской. Не в первый и не в последний раз. И каждый раз шестой округ платил за очистку памятника.

Однажды терпение Коларжа лопнуло. Он обратился в российское посольство, встретился с дипломатом. «Мы подарим вам памятник, пусть стоит в саду посольства — там маршал Конев будет защищен от вандалов», — предложил он.

Обвинения в нацизме

Российская реакция: нет. Началась кампания в интернете: дескать, Коларж хочет переписать историю. «Тогдашний министр культуры России заявил, что я — нацистский гауляйтер, и обращаться со мной следует соответственно», — рассказывает Коларж.

Чешские друзья России митинговали перед памятником Коневу вместе с коммунистами и российскими дипломатами: Конев должен остаться. По словам Коларжа, он не хотел, чтобы в его округе было место встречи крайних сил. Не хотел того и местный парламент. Он постановил демонтировать памятник Коневу и отправить его в музей.

Выдуманная угроза отравления

«Люди аплодировали, когда мы демонтировали маршала», — рассказывает глава округа. Затем пошли слухи, что российские агенты хотят отравить Коларжа, и появилась охрана. «Это стало шоком. Мы знаем, на что способны русские».

Со временем стало ясно, что история с отравлением — неправда. Ее выдумали сотрудники российского посольства. Чехия выслала двух дипломатов. Россия негодует. Беседовать с SRF российское посольство отказалось.

Все это произошло только потому, что в Чехии много влиятельных друзей России, говорит Коларж. Даже президент Милош Земан защищает русских. «Наши самые высокопоставленные политики не заступаются за нас». Коммунистическая партия Чехии утверждает, что предки Коларжа — нацисты. Он подал на нее в суд.

Но есть в этой истории и кое-что хорошее. В конце концов, в стране ведется разговор о собственном прошлом и об отношениях с Россией. Это важно для страны, в которой великан на востоке у многих вызывает страх, а у некоторых влиятельных людей — восхищение.