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Генсек ООН призвал уравнять число женщин и мужчин на руководящих постах 

РИА Новости и ещё 14 2 часа назад
В ООН призвали уравнять число женщин и мужчин на руководящих постах
Фото: РИА Новости
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал сделать равным число женщин и мужчин на руководящих должностях.
Генсек выступает по видеосвязи с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, который родился 18 июля 1918 года.
"Мы живем в мире, где доминируют мужчины, и в культурной среде, в которой доминируют мужчины. Повсюду женщины находятся в худшем положении, чем мужчины, просто потому, что они женщины", — сказал Гутерреш.
По его мнению, неравенство и дискриминация сейчас являются нормой.
"Насилие в отношении женщин, включая фемицид, приобрело масштаб эпидемии", — заявил он.
Как указал Гутерреш, по всему миру женщины до сих пор не могут занимать высокие должности в правительствах и в советах директоров корпораций.
"Менее одного из десяти мировых лидеров — женщины", — отметил он.
"Я включил обеспечение гендерного равенства в число главных приоритетов, и гендерный паритет на высших должностях ООН теперь стал реальностью. Я настоятельно призываю всех лидеров сделать то же самое", — заявил Гутерреш.
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Другое , Антониу Гутерреш , Нельсон Мандела , ООН
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