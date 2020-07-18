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В Москве нашли мертвой популярную блогершу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 1 час назад
В Москве нашли мертвой популярную блогершу
Фото: Teleprogramma.pro
В элитном московском отеле найдено тело известного блогера Анны Амбарцумян, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, причина смерти — передозировка», — сказал собеседник РИА «Новости».
На блог девушки в Instagram подписано 367 тыс. человек. Амбарцумян выступала экспертом на телепередачах и заявляла, что обладает экстрасенсорными способностями.
На минувшей неделе популярный мотоблогер Ксения Никитина погибла в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 в Подмосковье.
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Другое , МВД , РИА Новости , Москва
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